“Boric, te voy a poner un poema”: Marcelo Ríos y su peculiar consejo al Presidente tras victoria del Rechazo

Marcelo Ríos volvió a la carga en sus redes sociales luego del amplio triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito de salida del borrador de la nueva Constitución, aunque esta tarde lo hizo con un duro y directo consejo al Presidente Gabriel Boric.

Y es que luego de defenderse de sus haters en su cuenta de Instagram, respecto de su acomodada situación económica, en la que argumentó que los verdaderos privilegiados en Chile son los menores de edad que “cometen delitos” o “estafar a gente con plata y no cumplir tu condena y andar libre por la vida”, también le dedicó unas palabras al mandatario.

El nuevo round de Marcelo Ríos

“Ganar 12 palitos de por vida si no me equivoco, y no tener puta idea de gobernar un país y podría seguir, la gente exitosa no es casualidad y la floja tampoco”, que en otra publicación de la red social profundizó con un irónico poema, en el estilo del personaje que popularizó Daniel Ponce en el extinto programa “Morandé con Compañía”.

Marcelo Ríos y su particular mensaje a Gabriel Boric. Fuente: Instagram @marceloriosoficial.

“¡Boric, te voy a ponerte un poema! Querido Merluzo. Ahora bájate del árbol y para la hueá (sic), saca a los payasos revolucionarios de La Moneda y ponte a trabajar”, exigió el zurdo, quien aseguró que de ahora en adelante, todo lo que haga o no haga el Presidente durante su mandato será mirado con lupa por el país y el retirado tenista profesional.

“Chile te está mirando y si la hací (sic) bien hasta yo te voy a felicitar (...) sino, todo Chile te la va a cobrar. Aprovecha esta segunda oportunidad y te vamos a apoyar”, cerró.