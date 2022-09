Sigrid Alegría se desahogó tras derrota del Apruebo: “Y bien Rechazo (...) ¿Qué cambios harás?”

Sigrid Alegría utilizó este domingo varios memes para dar su opinión y reflexionar en duros términos respecto del triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito de salida del borrador de la nueva Constitución.

Reconocida y mediática adherente del Apruebo, la actriz dejó en evidencia en las historias de su cuenta de Instagram su evidente resignación ante el apabullante resultado conseguido este domingo en las urnas del país, donde más del 60% de los 13 millones de votantes se decantó por no darle salida a la Carta Magna redactada por los convencionales constituyentes.

La reacción de Sigrid Alegría

Fue a través de una serie de memes, que se tomaron las plataformas sociales, los que Alegría usó para cuestionar la decisión de los millones de ciudadanos que votaron Rechazo y también a los políticos de la derecha chilena, a quienes emplazó para hacerse cargo e incorporarse al proceso de redacción de una nueva Constitución.

“Y bien Rechazo, ahora que ganaste. ¿Qué cambios harás para crear una sociedad más justa, equitativa, sin injusticias, participativa y acorde a las necesidades de la gente? No sé. Nunca pensé que llegaría tan lejos”, fue la primera publicación que realizó la actriz, quien en el inicio del proceso eleccionario se dejó ver en la urna con su voto y destacó que “un día como hoy, hace 70 años, las mujeres chilenas pudieron votar por primera vez en la historia de Chile”.

Sin embargo, y luego del revés electoral, la figura dramática de Mega, reforzó sus críticas hacia los votantes del Rechazo con una serie de frases de reconocidos personajes, como Marcelo Bielsa o Darcy Ribeiro, o memes de gran viralización en redes sociales.

“Aunque les resulte imposible, no reclamen nada, traguen veneno. Acepten la injusticia que todo se equilibra al final” (Marcelo Bielsa). “Juntémonos a tomar veneno. ¿Quién pone la casa? (Conversación de uno de los chats grupales)”.

“Bueno, si hasta la gente de Petorca votó Rechazo y quiere seguir con camiones aljibes, quién es uno para cuestionarlo”.

“Me puse del lado de los pueblos originarios y me derrotaron. Me puse del lado de los negros y me derrotaron. Me puse del lado de los pobres y me derrotaron. Me puse del lado de los trabajadores y me derrotaron. Pero nunca me puse del lado de quienes me derrotaron. Esa es mi victoria”. (Darcy Ribeiro, Brasil).

“Chile es como una miniserie de HBO: todos pensábamos que se iba a acabar en la primera temporada, pero inesperadamente la renovaron para la segunda (...) Ah sí, y hay drogas y sexo”.

“And the Oscar goes to (...) El guionista de Chile”.

Sigrid Alegría. Fuente: Instagram @sigridalegria.

