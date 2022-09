Junior Playboy promete dejar Chile en particular protesta por encerronas: “Ni un respeto con el artista”

Un particular reclamo realizó este fin de semana el exchico reality, José Luis Concha, conocido en el ambiente televisivo como Junior Playboy, quien en su cuenta de Instagram aseguró que el próximo año dejaría el país debido al aumento en el caso de encerronas en Chile.

En su ya irreverente estilo, Junior Playboy publicó un post en su red social donde agregó un video de la nota que hace un tiempo le realizó el programa “La mañana de CHV”, cuando fue víctima del robo de su vehículo por parte de cuatro delincuentes.

Junior Playboy. Fuente: Instagram @juniorplayboy69.

La ironía de Junior Playboy

En la oportunidad, el influencer entregó un detallado relato del asalto: “Así como tú tenís el micrófono, él (delincuente) tenía una pistola. Y ahí yo atiné y le dije (...) él me dijo: ¡Bájate conche (...)! Y yo atiné a bajarme y le dije: ‘Ya, llévense el auto, no hay problema, compadre. No hay problema’”.

“Traté de manejar la situación, así como yo tener el control, poh, cachai. Tiré la talla y le dije: ‘¿Saben manejar o no?’. Y quedai’ igual con la bala pisada (sic). Claro. Ni un respeto con el artista, cachai”, recordó en el registro, donde se apuró en anunciar la radical decisión que tomará de cara al 2023.

“Ni un respeto con el artista. Tengo las ganas de radicarme en Mimi (NdR: Miami) Beach, ya este 2023. Que así sea hecho esta (...) gracias, gracias, gracias”, publicó el mediático influencer, quien recibió el amplio apoyo de sus fanáticos, que celebraron el humor con el que abordó uno de los mayores problemas que ha tenido el Gobierno de Gabriel Boric.

“Precursor del StandUp Comedy”, “¿Y sabí manejar o no?? Un crack, Junior”, “Gracias por hacerme reír” o “Quedai’ igual con la bala cruzá (sic) ¡Mi raza! bendiciones y cuídate”.