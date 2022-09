¿Las brujitas tenían razón?: Chile cada vez más cerca del Mundial de Qatar

Esta tarde se conoció un audio que correspondería a Byron Castillo y en el que dice que en realidad nació en 1995 y no 1998, como indica su certificado de nacimiento ecuatoriano. Asimismo, señala que su nombre completo es Byron Javier Castillo Segura y no Byron David Castillo Segura.

Esto fue publicado por el Daily Mail, y pertenece a la Comisión Investigadora que creó la Federación Ecuatoriana de Fútbol en 2018, cuando buscaba aclarar la nacionalidad de Castillo.

LEE MÁS: A días de la apelación ante la FIFA: Filtran supuesto audio de Byron Castillo confesando ser colombiano

El jugador apunta al empresario Marco Zambrano, como quien le habría gestionado su nueva identidad, asegurando también que sus padres también estaban en conocimiento.

Así las cosas, al final del túnel se empieza a ver una luz para “La Roja”, tal como lo pronosticaron tarotistas chilenas.

Las cartas lo dijeron

En junio pasado Vanesa Daroch dijo en entrevista con el medio TiempoX, que no nos hiciéramos muchas esperanzas de clasificar por secretaría, porque se veía muy dificil la situación, pero como última esperanza, aconsejó ponerle harto empeño para revertir el fallo que, desde primer momento, no lo vio para nada favorable.

LEE MÁS: “Pónganle 200″: La predicción que hizo Vanessa Daroch con fallo de la FIFA y el consejo que dio

“Lo único que les puedo decir, pónganle todo el empeño. Pero así, más (de lo que se está haciendo hasta ahora). Y los jugadores igual, pónganle todo el power. Si ponemos 100 y posiblemente avancemos, pongan 200. Póngale 200, porque va a estar difícil”, indicó, resaltando que los jugadores deben hacer presión mediática para que la decisión se revierta a favor de la selección chilena.

Por otro lado, Latife Soto, que hace unos días estuvo como invitada en “Más Vivi que Nunca”, lanzó una particular predicción sobre el futuro de la Selección Chilena de fútbol y aseguró que si hay posibilidades de estar en las filas del mundial Qatar 2022.

“No estoy diciendo que van a ir, así que no arreglen maletas. No he dicho eso, por favor. Después me van a culpar, pero sí hay unas posibilidades (...) al jugador en cuestión va a estar complicado porque se le van a comprobar hartas cosas, entonces va a ser una decisión... O sea, realmente él parece que actuó incorrectamente”, complementó.