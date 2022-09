¿Mauricio Pinilla en problemas?: Natthy Chilena lanzó revelador mensaje en redes sociales

¡Ya es un hecho!, Mauricio Pinilla volvió a sus mejores tiempos faranduleros, luego de la filtración de un video donde se le ve junto a una mujer disfrutando de lo que parece ser un típico carrete chileno.

El tema es que dicha señorita era la conocida escort Natthy Chilena y más encima no se sabe si cuando se grabó ese registro, el exfutbolista estaba aún emparejado con Gisella Gallardo o saliendo con Gala Caldirola, la cual aseguran en la prensa rosa, sería su nueva pareja.

Desde ahí, que ambos -Natthy y Pinilla- han dado versiones más bien extrañas con respecto al hecho que los tuvo pasándolo bomba frente a las cámaras de celular, porque si bien hicieron ver que eran solo amigos, ahora está ocurriendo algo bien extraño.

Por otra parte, un sitio farandulero aseguró que Mauricio y Gala Caldirola pasaron juntos las Fiestas Patrias, tratando de pasar inadvertidos con toda una estrategia digna de las estrellas de Hollywood.

De todas maneras, el ahora rostro de TVN decidió escribir en su Instagram una especie de aclaratoria con respecto a los videos que se filtraron donde aparece con Natthy Chilena, asegurando lo siguiente: “ Hoy me voy a dormir con la alegría de quien ha hecho las cosas bien y con la conciencia tranquila para tener lindos sueños”.

Por si quedaba algo en el tintero el hombre, conocido por su mítica frase “un caballero no tiene memoria”, publicó una nueva reflexión filosófica durante el día de hoy en su cuenta de Instagram: “Nunca terminas de conocer a las personas y cuando crees conocerlas , te sorprenden ! 🤫🥰”.

El gran tema acá, es que ahora y al parecer, Natthy Chilena decidió desahogarse también con un extraño mensaje que parecen responder directamente a las palabras de Mauricio.

La supuesta respuesta sin filtro de Natthy a Mauricio

Aunque no dijo nombres, luego de que Pinilla publicara su mensaje sin destinataria, la escort compartió otras misteriosas palabras, esta vez a través de un video que parece hacer directa alusión a la declaración del exfutbolista.

“Le voy a contestar a este hue... Ya estoy aburrida... ahora dice que no sabía que era escort, que no sabía quien era yo, osea hace tres años que no sabías quien era yo... me conociste como Natthy. Pero bueno chiquillos, quiero dejar claro que me conocía desde mucho antes”, aseguró la escort, echandole más leña al cahuin que sigue dando que hablar y no parece querer detenerse.

Escucha aquí el revelador mensaje de Natthy Chilena.