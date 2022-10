Daniel Fuenzalida reaparece con motivador mensaje en redes sociales: “A seguir con todo el fua”

Han sido días bastante grises para la carrera profesional de Daniel Fuenzalida, puesto que su programa “Me Late” fue sacado de la pantalla de TV+, y además, el periodista fue desvinculado de la señal.

“Es una decisión tomada por el canal. Es un poco injusta, más bien injusta diría yo, porque todavía estoy shockeado, no hay ni una razón para sacar un programa que le iba bien en rating, le iba bien comercialmente, que habíamos generado contenidos en la industria de la televisión. Por eso no me lo explico (...) A todos nos tomó muy por sorpresa, nadie entiende nada, nadie entiende porqué no nos despedimos en pantalla. No nos hemos mandado ninguna embarrada, nada, simplemente, no entendemos”, se descargó en ese entonces a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el animador reapareció públicamente para animar la gira de la Teletón: “Hoy tuve la oportunidad de dar el puntapié inicial a la #GiraTeletón2022 en el sur, en la ciudad de #Talca. Para mí la Teletón, no solo es en el periodo de campaña, sino que, #TodosLosDías ya que siempre que me necesitan estoy disponible para colaborar”, aseguró.

Posteriormente, Daniel Fuenzalida destacó la oportunidad de participar en el evento solidario: “Agradecido de poder ver en primera persona el gran trabajo que se realizan en los institutos”.

“A seguir con todo el fuaaaaa”, concluyó el animador.