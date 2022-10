Cristián de la Fuente no lo esta pasando bien: “¿Quién es tu 911...?”

Este año no está siendo muy bueno para Cristián de la Fuente. En abril pasó por un violento momento familiar cuando su hija Laura junto a Angélica Castro fue baleada en medio de una encerrona, y ahora enfrenta un nuevo problema: su muy público quiebre con su esposa de dos décadas luego de que el actor fuera sorprendido besando apasionadamente a una joven mujer a fines de septiembre en México.

Si bien ha tratado de recomponer su vida y acercarse a su familia, el proceso no ha sido fácil: no estuvo en el cumpleaños número 18 de su hija porque la joven no habría querido verlo.

Cristián de la Fuente ha reaparecido en redes sociales e incluso compartió ayer imágenes de una cena que disfrutó en Ciudad de México. Pero luego dejó en claro que no pasa por su mejor momento.

El actor subió una story a Instagram donde lanza una pregunta que suena hasta brutal: “¿Quién es tu 911 cuando tu mundo se viene abajo?”. Y, ojo, que no se trata de una consulta que busca interactuar con sus seguidores en la red social, pues no la publicó acompañada de la cajita especial para este fin donde se esperan respuestas.