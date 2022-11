“18 kilos”: Michelle Carvalho responde a pregunta por alza de peso y explica motivo

La modelo brasileña Michelle Carvalho respondió en una ronda de preguntas que abrió en su cuenta de Instagram, la consulta que le hizo un cibernauta respecto a su alza de peso y entregó los motivos que la hicieron subir 18 kilos, señalando que es una lucha que viene dando producto de su ansiedad, según consignó Página7.

“¿Tu subida de peso se debe a algo en especial?”, fue la pregunta que Carvalho respondió a modo de dar cuenta de una problemática que le podría estar ocurriendo a otras personas.

“Sí. Vengo luchando con la crisis de ansiedad, angustia, pánico. Fui diagnosticada con depresión”, escribió en las historias de la red social.

Sin embargo, entregó otro antecedente que habría gatillado el alza de peso y tendría relación con el acoso que sufrió de parte de familiares de su expareja.

“Terminé una relación tóxica donde hubo mucho acoso de sus familiares y agresión física hacia mí. Fuera de mi resistencia a la insulina y tiroides”, reveló la modelo.

Por último, aclaró que “eso desencadenó más mi subida de peso estos últimos tiempos. Fueron 18 kilos en estos dos últimos meses”.

Michelle Carvalho

Cambio de look de Michelle Carvalho

Hace algunos días, Michelle Carvalho sorprendió a sus seguidores con un inesperado y radical cambio de look, en el que pasó de su tradicional cabellera oscura a una de color rojizo violeta.

La nueva imagen de la modelo fue un proceso que la propia brasileña mostró a través de varias publicaciones en las historias de la red social, donde incluso realizó una breve encuesta para conocer el gusto de sus fans por un cambio de cabellera rubio o rojo.

Finalmente, Carvalho se decidió por una lisa cabellera rojiza violeta que, en sus palabras, fue una decisión acertada.

“El seco de @hc.concept me realizó este cambio de look en @viutychile con la nueva coloración de @moroccanoil_latam que ya está en Chile ¿Qué les parece este rojizo violeta? Yo lo amo y hace mucho quería tener un color que me llenara de luz”, publicó posteriormente la brasileña, quien anticipó que mantendrá informados a sus fans con los cuidados que seguirá para mantener su nuevo color.