“¡Por fin!”: Ángeles Araya anunció la fecha oficial de su regreso a las pantallas de Canal 13

Finalmente, la propia periodista Ángeles Araya confirmó este jueves la fecha oficial de su retorno a las pantallas de Canal 13 luego de su abrupta salida de la conducción del matinal “Tu día” junto a Mirna Schindler.

Lo hizo a través de sus redes sociales, donde la comunicadora ratificó a sus seguidores, tal como varios programas de espectáculos y la propia señal televisiva habían informado hace varias semanas y posterior a la llegada de Priscilla Vargas y José Luis Repenning a la animación del matinal, en el programa “Café Social”, un espacio que conducirá junto a Sergio Lagos en la señal cultural del canal controlado por la familia Luksic.

El regreso de Ángeles Araya al 13

“¡Por fin! Sábado 26 de noviembre #estreno de Café Social con @sergiolagos por las pantallas del @canal13cl. ¡Recuerde! Sábados, 18.30 horas. @trecelab @mandarinaprod @cajalosandes”, publicó Ángeles en su cuenta de Instagram, cuyo retorno a la pantalla del 13 se dará finalmente en poco menos de 48 horas.

Cabe recordar que tras su salida del matinal, debido a una reestructuración del programa por los magros resultados de audiencia obtenidos durante su gestión y la de Schindler (quien fue finiquitada por ejecutivos del canal), la periodista se había tomado unas semanas de vacaciones, con un viaje a Estambul, Turquía, incluido, en las cuales sufrió un inesperado accidente.

Una fractura de clavícula que extendió por más días su ausencia del canal, al que finalmente regresó para asumir el nuevo proyecto junto a Lagos. Un programa de servicios que se verá todos los sábados, desde las 18:30 horas, por la señal 13C.

Ángeles Araya. Fuente: Instagram @angeles_araya_.

“Íbamos en una van, el conductor se encontró con un accidente muy crítico, entonces quedamos incrustados detrás, no hubo freno, y ahí me quebré la clavícula, me pegué con el asiento de adelante, quedé moreteada”, contó en aquella oportunidad la periodista, cuyo mayor problema con su fractura fue la pérdida de movilidad y autonomía.

“Son estas cosas fortuitas de la vida. Me quebré la clavícula, fue un conchazo en un accidente de auto. Me quebré y me tuve que operar de urgencia y ha sido duro, llevamos dos semanas ya en reposo, dolorosa la cuestión por la rechupaya (...) el perder la autonomía, perder la independencia, el depender de otros, cuesta, el pedir ayuda”, finalizó.