“Ahí nadie les decía nada”: Valentina Roth criticó que no se “fune” el bullying a mujeres delgadas igual como el de gente obesa

Valentina Roth realizó este mediodía una serie de publicaciones en sus historias de Instagram en las que cuestionó que la gente mayoritariamente critique y “fune” a las personas que hacen comentarios a mujeres obesas y con sobrepeso, y que a su vez no se escandalicen cuando el maltrato es hacia una mujer delgada.

Luego del episodio protagonizado por Cecilia Bolocco en un Live de Instagram, en el que la exMiss Universo reconoció a una seguidora que no tenía prendas de tallas grandes en su colección de ropa y recomendó a sus fans de la plataforma social que comieran menos, varios famosos se han manifestado en apoyo o en contra de la animadora, quien en dos ocasiones ha salido a disculparse ante la gran cantidad de críticas que tuvieron sus dichos.

El descargo de Valentina Roth

Una de ellas, Roth, quien sin mencionar a la figura televisiva aprovechó de reivindicar este miércoles a las personas con trastornos alimenticios vinculados a la pérdida de peso, quienes a su juicio, reciben un bullying tanto o más descarnado que las mujeres con sobrepeso.

“Pa’ mí no está bien, estar muy flaca o muy pasadita de peso, porque para los dos lados hace mal la huevada”, inició la exCalle 7, quien realizó su reflexión en la red social durante una salida a comprar ropa para un matrimonio en un mall del sector oriente de la capital.

“Muy, muy, muy flaca, a mí me molestaron toda mi vida por ser tan flaca, igual yo tenía problemas, poh. Pasé por millones de problemas alimenticios como por 12 años de mi vida, jajajá. No, no es chistoso, me reí de nerviosa. Pero ni un extremo es bueno. Nada, se sabe eso”, insistió la bailarina, quien reclamó la poca empatía de la gente en los casos de mujeres con problemas de salud como los que tuvo ella.

Valentina Roth. Fuente: Instagram @valeroth28.

“A mí me da un poco de rabia, porque yo he escuchado comentarios de señoras, como: ‘¡Que asco, esa niña tan flaca!’. Bueno, a mí me lo han dicho mil veces, pero ahí nadie las funaba. O sea, si decían que era muy flaca. ‘¡Uy, qué asco esa flaca!’, ahí nadie les decía nada. A ella no, poh. Pero si a una mina le decían: ‘¡Uy, que está gordita!’, puta, la hacen pico”, reclamó.

Sobre el final de su comentario, la bailarina optó por una recomendación para sus más de 800 mil seguidores de Instagram.

“Entonces, igual es como (...) igual no tenís (sic) que opinar de los demás cuerpos, no opinís (sic), chao. Ni muy flaca ni muy pasadita. ¡Qué te importa!”, cerró.

