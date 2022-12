“¿Qué hago? Me van a echar”: Daniela Aránguiz ironiza con rumores de su despido de “Zona de estrellas”

Un alto en su atareado periplo de las últimas horas gracias al conflictivo round virtual con Anita Alvarado, tuvo esta tarde la mediática Daniela Aránguiz, quien usó sus redes sociales para ironizar con los rumores de una posible desvinculación del programa “Zona de estrellas”.

Todo surgió durante el último Live del streaming “Que te lo digo” de Sergio Rojas, donde el periodista de espectáculos se aventuró a señalar que la mediática tendría sus horas contadas en el programa farandulero de Zona Latina luego de haber mentido a los encargados del espacio televisivo para ausentarse el viernes pasado.

“Puede que ella no dure mucho como panelista del programa”, especuló Rojas, quien luego explicó los motivos de su aventurada predicción para Daniela en que la influencer afirmó haberse contagiado de covid-19 junto a sus hijos y que, por ello, no podría grabar en el estudio.

La molestia de los ejecutivos del canal habría llegado al ver en las propias redes sociales de la mediática una serie de registros de su presencia en u matrimonio realizado en Buenos Aires.

“Esto habría causado mucha molestia en los ejecutivos, que se habrían sentido obviamente engañados”, explicó Rojas.

La respuesta de Daniela Aránguiz

Como era de suponer, la respuesta de la exbailarina de Mekano no tardó en llegar esta tarde, con un gran espaldarazo de sus propios compañeros del programa, con quienes grabó esta tarde el capítulo que se emitirá esta noche en las pantallas de Zona Latina.

“Chiquillos, me van a echar. Me van a echar. Estoy súper preocupada. Ceci (Gutiérrez). ¿Qué hago? Me van a echar”, inició Daniela en las historias de su cuenta de Instagram.

“Sí, te van a echar. Lo acaban de escribir”, fue la inmediata respuesta de la periodista, con evidente ironía. La misma que siguió aplicando la figura televisiva para incorporar a sus demás compañeros de “Zona de estrellas”.

“Adri (Barrientos), me van a echar”, continuó Aránguiz, quien sin mencionar en ningún momento a Rojas, echó al suelo su teoría gracias a la complicidad de todos los panelistas del espacio farandulero.

“Ah, súper preocupada. Con tremendo sueldo te van a echar”, disparó desde el fondo del panel la modelo e íntima de Aránguiz.

En la misma línea, incluso el español Manu González le prestó todo el ropero a Daniela, cuando la ex de Valdivia insistió en sus irónicos lamentos: “Me van a echar. Me van a echar, amigos”.

“Me voy contigo, a mí me hubiesen (...) ya me tendrían que haber echado hace seis meses atrás”, dijo el hispano.

Para acallar definitivamente la versión del exMe Late, el comentario del animador del programa, Mario Velasco, terminó por defenestrar de la forma más irónica el rumor de la inesperada desvinculación de Aránguiz.

“Qué te van a echar. Te van a echar un polvo”, cerró, desatando las carcajadas de todos los panelistas del programa y un sonoro “¡Oh!” de Daniela.