“Jamás he tenido pudor”: José Antonio Neme respondió a tuitero que lo criticó por usar camiseta de Argentina en Baires

José Antonio Neme respondió este domingo a un tuitero que le criticó haber usado la camiseta de Argentina en su despacho desde Buenos Aires, en la previa a la final del Mundial de Qatar, y que la Albiceleste se adjudicó en definición por penales luego de protagonizar un emocionante 3-3 ante Francia en los 120 minutos de partido.

Fue minutos antes de iniciar el duelo entre galos y transandinos que el rostro de Mega apareció en el centro de la capital porteña, con el Obelisco de fondo y un centenar de hinchas argentinos, para realizar su despacho en Meganoticias.

Fueron unos tres minutos en los cuales el conductor de “Mucho Gusto” le mostró a Rodrigo Sepúlveda la efervescencia que se vivía en Baires, con cientos de aficionados que adelantaban un triunfo de su selección. Incluso una mujer que llevó una réplica gigante de la Copa del Mundo. Todo, con un Neme ataviado con la camiseta de recambio de Argentina, que en palabras del periodista, se la habían regalado en el mismo lugar.

La respuesta de José Antonio Neme

Un gesto que, al parecer, no fue del gusto de un usuario de Twitter, quien al ver al periodista con la remera argentina no dudó en criticarlo duramente por considerar que el gesto de Neme “es lejos lo más patético que he visto”.

Exárbitro FIFA reclama con todo: “Segundo partido donde le sancionan un penal inexistente para Argentina”

Piñera dijo presente en la final de Qatar 2022 y compartió con el presidente de Francia

“Lo de José Antonio Neme con la camiseta argentina y gritando ‘¡vamos!, es lejos lo más patético que he visto. ¿Se imaginan al colorado (Martín) Liberman con la Roja?”, se quejó el tuitero, quien acusó a su compatriota de no tener mucho pudor de aparecer con la camiseta de otro país.

“Realmente no tenemos pudor”, enfatizó en su cuenta de Twitter.

Sus dichos no pasaron inadvertidos para la figura de Mega, quien le contestó a través de la misma red social. “Básicamente me da lo mismo”, inicio su defensa el periodista, quien luego remató a su crítico con una honesta confesión.

“Y sí, jamás he tenido pudor... no lo conozco”, finalizó.