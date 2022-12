Daniela Castro “funa” a su ex por deberle dinero y estafarla: “Pagar la plata de alguien que me usó es súper frustrante”

La ganadora de la primera versión de “Masterchef” y reciente participante de la última versión de “El discípulo del chef”, Daniela Castro, se lanzó nuevamente en contra de su expareja, Max Rivera, a quien volvió a acusar de haberla estafado a ella y otras seis personas, con una millonaria deuda que sigue sin pagar.

La mediática usó sus redes sociales para defenestrar este lunes y hoy martes al primo del rostro de Canal 13, Martín Cárcamo, luego de verse enfrentada a pagar mensualmente un crédito de consumo tomado en favor de Rivera, quien luego de terminar su relación con la influencer, nunca más volvió a pagar.

La directa alusión de Castro a su ex, llegó esta semana por segunda ocasión en los últimos meses, puesto que desde su ruptura amorosa con el joven la mediática no había aportado antecedentes tan reveladores del motivo de su quiebre, como los entregados este lunes.

“Así es cuando la gente dice que no es ‘estafadora’ y que va a responder por plata (...) simplemente no contestan y siguen su vida como si nada. Somos siete personas a quienes nos debes. Espero al menos conteste a alguien cuando vea estas stories, es la única manera que aparece (...) para no perjudicar su ‘imagen’. Lo siento, pero yo sacándome la cresta, con crisis de pánico para un tiempo, para pagarle la vida a alguien, pagar sus viajes y ahora pagar deudas que yo no generé”, publicó Daniela en la historias de su cuenta de Instagram, plataforma donde la influencer descargó toda su frustración por el hecho de pagar a la fecha deudas que no le corresponden y además tener que poner la cara ante otras personas que habrían sido estafadas por Max a nombre de Castro.

El descargo de Daniela Castro

“Me importan 10.000 hectáreas lo que alguien pueda decir de mí por esto. Pero daré la cara por mí y por todos a quienes nos debe (entre ellos, a mi abogada que lo ayudó con un tema de combos (...) o se podía ir casi que preso”, aclaró la mediática, quien si bien reconoció haber elegido “mal” a su pareja, se defendió por ser estafada por el familiar de Cárcamo.

“Si sé, yo elegí mal, pero una cosa es esa y la otra ser fresco y estafador”, señaló.

Luego, mostró los chat de WhatsApp que le ha mandado últimamente a su ex, y que comprobarían la nula intención de Rivera de devolver los dineros adeudados: “Brilla por su ausencia. Para mí cualquiera que tenga una cercanía con esta persona lo saco de mi círculo. A gente que le da lo mismo que alguien estafe a personas no me interesa cerca”.

“A este señor (de uno de los mensajes que subió a la red social) le debe plata de unas verduras, e imagínense lo que es para él, que seguimos en contacto, después que yo pagué mi parte y traté de ayudar a su señora con emprendimiento. Que él me agradezca el apoyo es emocionante, porque una trata de hacer lo correcto dentro de lo que puede en estos casos”, prosiguió con su “funa” la joven, quien finalmente recibió la respuesta de Max, aunque no precisamente para ponerse al día con sus deudas.

Parte del registro publicado por Daniela Castro. Fuente: Instagram @ladanicastror.

“¡Adivinen quién respondió! ¿Qué les dije? Dicho y hecho. Diciendo que si subo algo le afecta a su trabajo, jajajá. ¡Qué trabajo, si pasa carreteando! Trabajó seis meses en un país para el cual yo pagué el pasaje, pasaporte y le pasé plata en efectivo (que aún no me termina de pagar). Me pagó sólo un mes mientras trabajó. Nos dijo durante cinco meses: ‘Mañana transfiero’ y nada (mientras recibía sueldo allá). Y ahora manipula con eso, jajajá. Estoy con las rabias, colapso, porque es fin de año y dicen que hay que cerrarlo. Bien, así que yo hablo para que no qude nada adentro y no enfermarme. Por mí, por todos mis compañeros, y por mi salud mental (igual estoy estresada y angustiada, pero hay que hacer todo para que no aumente). ¡Las y los amo!”, contó.

“Son demasiadas las mujeres que me escriben, que también estuvieron con cafiches. Agradezco que abran su corazón y me escriban. Una rabea, le vienen las penas, etc., pero al final del día la plata va y viene, y todo lo que das se devuelve. Así que. ¡Ya nos llegará! Las amo, gracias por escribirme. Estoy tratando de leerlas a todas, pero son muchas lamentablemente”, prosiguió Daniela, quien incluso tuvo espacio para responderle a todas las críticas que, en sus palabras, la acusaron de “hacerse la víctima” por el quiebre.

“A veces leo cuando muchas personas, sobre todo mujeres, dicen que me hago la víctima. Cosa que me enoja infinito, porque de todas las veces que he pololeado, sólo dos oportunidades, han sido terribles y lamentablemente ambas han sido sido abiertamente conocidas. No entiendo esa maldad de decir que alguien se victimiza cuando una vivió infinidad de coas que no tienen idea (...) además, tengo respaldo de personas en ambos casos que vivieron lo mismo que yo (...) ¿Cuál es la idea de no creerme? ¿Qué ganaría yo mintiendo? Si yo me dedico a mi pega. Puta, mala cuea (sic) que tuve, sí. Y para que sepan, en ambos casos esos dos hombres se acercaron a mí por Instagram y la pava cayó redondito. Tuve advertencias y señales en ambos casos que no quise ver”, escribió Castro, quien luego profundizó su denuncia pública a Rivera con algunas declaraciones en video en las stories de Instagram.

Daniela Castro acusó a su expareja, Max Rivera, de haberla estafado con millones de pesos. Fuente: Instagram @ladanicastror.

“Ya, les diré que dejaría pasar todo si es que no tuviera que pagar, mes a mes, una suma muy alta de dinero de un crédito. Porque ya no es solamente lo que me debe, eso ya filo, esa es plata que claramente ya la perdí porque no vas a pagar ni uno, y los dos lo sabemos, todos lo sabemos. Pero, trabajar para pagar la plata de alguien que me usó es súper frustrante. Entonces, me da rabia, y como les digo, haré todo lo que pueda por mí y por todos mis compañeros. Porque estoy trabajando caleta, estoy raja, y estos viendo que el saco de pelotas se va a carretear. Si me pagara la piscola que se toma, diaria, al mes serían como trescientas lucas, pero ni eso”.

Daniela Castro se desahogó ante los incumplimientos económicos de su expareja, Max Rivera. Fuente: Instagram @ladanicastror.

“Me han llegado una infinidad de mensajes de mujeres que han estado con hombres cafiches, que estoy impactada con las historias de cada una. Que, como la rabia que me da al leer sus historias, que percibo de cada una, y que es la misma que tengo yo, mujeres que también siguen pagando créditos de plata que pidieron ‘para sus hombres’. Pagaron autos, casas, miles de cosas, así es que estoy impactada, y les mando un beso a todas. Les agradezco que confíen en mí para contarlo porque tenemos algo en compún y es bueno conversarlo. No se sientan tontas, solamente que fueron buenas y creyeron en gente que no tienen que creer, ya”.

“Oigan, les voy a decir, que yo sé que es la minoría de acá, porque son muchos mensajes, que me aburre mucho y creo que duele mucho, como mujer, que muchas mujeres siempre digan: ‘Ella termina y se hace la víctima’. Sorry, que yo haya estado con dos pelotudos. Con un agresivo y con un cafiche, no implica que yo me haga la víctima. Yo expongo las cosas para que no les pasen a más personas. Pero sí, yo me he equivocado, porque no he mostrado todo lo que puedo mostrar. Y por eso entiendo que haya mucha gente que diga: ‘Ah, se hace la víctima’. De víctima no me hago nada, porque no le doy a nadie lo que yo viví y muchas mujeres han vivido, así es que encuentro súper injusto que tengan el descaro como de, no el descaro, que tengan la maldad humana de decir que me hago la víctima. Así que, ok. ¿Qué quieren saber? Pregunten todo. Me aburrí”.

“Además, encuentro que después de las pruebas que he mostrado, podría mostrar más, obvio, pero en ambos casos ha salido gente a apoyarme. Gente que ha vivido lo mismo que yo. Entonces, no entiendo. ¿Por qué creen que me hago la víctima? Si hay gente que me apoya y que vivió lo mismo. O sea, no entiendo. ¿Tan mal les caigo que creen que puedo inventar algo así? O creen que (...) Bueno, lo pasé mal, ok, sigo avanzando y sigo con mi vida, pero lo tengo que contar y lo tengo que compartir por mí y por otras mujeres, obvio”, concluyó.