“A un padre narcicista”: el inesperado round en redes sociales entre Marité Matus y Arturo Vidal

Un inesperado cruce de publicaciones puso en alerta esta tarde a los más de 20 millones de seguidores que están tras los pasos de Arturo Vidal y Marité Matus, luego que la expareja se dedicara en Instagram una serie de enigmáticas e irónicas historias que darían cuenta de un grave conflicto entre ambos.

Ya la semana pasada la influencer había dedicado su espacio en la red social para replicar unas publicaciones de la abogada de familia y feminista, María Belén Ferreira Brisso (@abogada_feminista), como una sutil manera de aludir a su exmarido y padre de sus tres hijos, en medio de la conmemoración del Día Nacional contra el Femicidio.

“La pensión de alimentos es una obligación que impone la ley y que incluye los gastos en educación, salud, ocio, vivienda, vestuario, transporte, gastos básicos, etc (...) y a pesar de ser una obligación legal y moral, sólo un 16% de los padres está al día con los pagos de la pensión de alimentos (...) no pagan porque te quieren castigar. No pagan porque te quisiste separar. No pagan porque tienes una nueva pareja. No pagan porque son machistas”, fueron algunas de las publicaciones que Matus subió el pasado 20 de diciembre en su cuenta de Instagram, misma plataforma en la que este martes volvió a la carga contra Vidal.

La respuesta de Arturo Vidal

“A un padre narcicista le interesa más vengarse de la madre que el interés superior de sus hijos e hijas”, también de la @abogada_feminista, y que Marité compartió en sus historias de la red social junto a un par de videos donde mostró al menor de los hijos de Vidal y a ella misma, con un elocuente “Te amo”, dedicado posiblemente a su actual pareja, Camilo Huerta.

Si bien en el primer mensaje, del pasado martes 20, el futbolista de Flamengo no aportó con ninguna respuesta directa a su expareja, este martes sí abrió las puertas a un eventual conflicto con Marité al publicar una fotografía de su madre, Jacqueline Pardo, y el mayor de sus tres hijos, Alonso.

Marité Matus volvió a publicar enigmáticos mensajes de Arturo Vidal en sus redes sociales. Fuente: Instagram @mariteematus.

“Esto es amor”, junto a los emojis de dos corazones rojos, donde mostró a su mamá besando a su nieto. Encima rubricó esa postal con otro emoji, esta vez uno de su rostro con los dos ojos convertidos en corazones.

Hace varias semanas que diferentes programas de farándula se la han jugado por anunciar un conflicto entre la ex del “King” y todo el clan Vidal, principalmente luego que la influencer dejara en evidencia que el futbolista era un padre ausente en la formación de sus hijos, al igual que su familia.

Críticas que el propio Vidal se ha encargado de desmentir vez que puede en sus redes sociales. Como la de hoy, donde se muestra junto a uno de sus tres hijos. Y de inicios de este mes, cuando en otra publicación se defendió asegurando que “algunas personas critican tu vida como si las de ellas fueran un ejemplo”.