Carla Jara y su reflexión tras la pérdida de su embarazo: “Nadie entiende el dolor que se siente”

Con una potente reflexión en sus redes sociales amaneció este jueves la animadora y exfigura de Mekano, Carla Jara, quien ayer había alertado a sus seguidores de Instagram con una fotografía desde la clínica, donde debió ser intervenida de urgencia para extirparle su segunda trompa luego de fracasar en su intento por quedar embarazada.

Un embarazo tubárico que no llegó a buen término estas últimas semanas y que le provocó a la esposa del animador de “Sígueme y te sigo”, Francisco Kaminski, una serie de dolores que obligaron a los médicos a intervenirla de urgencia en el inicio de este 2023.

Había sido su marido quien dio ayer a Publimetro las primeras alertas del complejo momento familiar, al revelar que la imagen de su esposa desde la clínica se debía a la operación donde se le retiró “la trompa, la única que le quedaba”.

“Perdimos una güaguita nuevamente y la tuvieron que operar de urgencia. Embarazo tubárico”, relató Kaminski.

El desahogo de Carla Jara

Y este jueves, fue la propia animadora quien usó su plataforma social para ahondar en un proceso que si bien no llegó a un buen término, fue una experiencia que le permitió develar el duro momento familiar que significó la pérdida.

“Acá un resumen de lo que fue este proceso (...) lo comparto porque somos miles las mujeres que luchamos por ser mamás, algunas lo logran y otras van quedando en el camino como nosotras. Nadie entiende el dolor que se siente. Idas al doctor durante mucho tiempo, miles de exámenes, desgaste emocional y físico, pero ahí estamos, dando la pelea una y otra vez para lograr nuestro sueño de volver a ser padres”, inició Jara, quien acompañó su publicación en la plataforma con un video de todo el proceso que debió afrontar junto a su marido e hijo para quedar embarazada.

“Les mando un abrazo a todas las que están luchando, las que aún no lo pueden lograr, a las que las posibilidades son bajas, a todas, porque sé lo difícil que es, sé cuantas lágrimas derramamos, porque a veces la plata no alcanza, porque en el camino te dejan de apoyar (...) ánimo, sé que nada consuela, porque nadie tiene una respuesta”, enfatizó la conductora, quien pidió mayor empatía con las mujeres que transitan por una situación como la suya.

Carla Jara se desahogó con potente reflexión en sus redes sociales. Fuente: Instagram @carlajaracadiz.

“NO nos digas TODO PASA POR ALGO. NO nos digan RELÁJATE y quedarás embarazada. NO nos digan deja de INTENTARLO y quedarás naturalmente. NO nos digan menos mal tenías POCOS MESES (uno está embarazada desde el primer día y el dolor de la perdida es el mismo). NO nos digas eres joven DESPUÉS LO VUELVES A INTENTAR (la vida pasa rápido, los años pasan, los óvulos envejecen). Gracias a todos por sus mensajes de cariños, y recuerden: Cuando una mujer y su pareja pierden un bebé. ¡No lo están pasando bien!”, agregó.

“Peeeeero la vida sigue, tenemos la fortuna de tener un hijo. ¡Que amamos con nuestra vida! ¡Por él nos volvemos a levantar y seguimos adelante! ¡Vamos con todo, la vida debe continuar! Te amo @fcokaminski, eres el amor de mi vida, gracias por tu contención, amor y abrazos ¡Contigo todo se hace más fácil!”, finalizó.