Paty Rivadeneira reveló fatal coincidencia antes de romperse las costillas en el teatro

Fue un día antes de estrenar la obra de teatro “Rita” en el Teatro Mori, que la actriz Patricia Rivadeneira sufrió un grave accidente mientras ensayaba, que la dejó con las costillas rotas e internada durante casi una semana en el hospital. Caída que, irónicamente, predijo de alguna manera, según reveló en entrevista con el diario LUN.

“¿Puedes creerlo? Fue mi intuición”, contó al medio, tras señalar que minutos antes del accidente, hablaba con sus colegas sobre las peores caídas en el teatro.

“Había un escalón que no estaba terminado y me caí sobre un canto metálico de la escenografía y me fracturé. Quedé planchada varios minutos sin poder respirar. No me pude parar”, agregó.

“Me operaron, porque tenía una pequeña perforación pulmonar debido a la fractura de costillas, pero no fue necesario, porque se solucionó gracias al reposo”.

“Muchas sincronías”

Además, debido al grave contratiempo, reflexionó respecto a lo vulnerable que es el cuerpo humano.

“Ahí uno de se da cuenta que la salud es lo más importante pero uno siempre lo da por descontado porque uno llora más por tonteras. Esas situaciones recuerdan la fragilidad del cuerpo. Es el único bien verdadero”.

Pero, esa no fue la única coincidencia con la obra, puesto que en su cuenta de Instagram reveló otra de las “sincronías”.

“Estar vulnerable y dejar que otros velen por mí ha sido reconfortante…confiar en personas desconocidas, confiar en la comunidad. Las personas que me atendieron con premura, eficiencia y empatía me dieron un abrazo de Humanidad perfecto para saludar el nuevo año. Gracias a todo el personal de salud de clínica Santa María. Nuestra obra trata de dos medicas y su trabajo en una pandemia. Muchas sincronías. Ánimo a todas y todos los que han pasado este fin de año hospitalizados”, señaló días después de Año Nuevo.