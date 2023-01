“Se me derrumbó el mundo (..) abracé al doctor y lloré mucho rato”: Carla Jara se sinceró tras pérdida de su tercer embarazo

Hace solamente un par de días que se dio a conocer que Carla Jara se encuentra viviendo un duro momento familiar tras sufrir la pérdida de su tercer embarazo, perdiendo su trompa de Falopio derecha, la única que le quedaba.

El hecho fue confesado por la misma exchica “Mekano”, quien a través de sus redes sociales le comentó a sus seguidores la situación luego de ser operada de urgencia.

“Nadie entiende el dolor qué se siente. Idas al doctor durante mucho tiempo, miles de exámenes, desgaste emocional y físico, pero ahí estamos dando la pelea una y otra vez para lograr nuestro sueño de volver a ser padres”, expresó Carla Jara sobre la fecundación in vitro.

Ya han pasado algunas semanas de este episodio, por lo que la influencer decidió hablar sobre este duro proceso que ha estado viviendo junto a su actual pareja, Francisco Kaminski.

En una conversación con Las Últimas Noticias, Carla explicó que el primer procedimiento que se sometió fue un embarazo ectópico, en donde le extirparon la trompa izquierda y terminó con una hemorragia interna.

Posteriormente, en marzo del 2022, se sometió a inseminación artificial que tampoco tuvo frutos, ya que lo perdió durante abril.

Y ahora, fue el caso de la fecundación in vitro, a la cual le habían puesto todas sus esperanzas. “Esta vez íbamos súper seguros, porque entre todos los estudios que me hicieron descubrieron que soy intolerante al gluten, así que cambié mi alimentación para desinflamar el cuerpo. Esta vez mis ilusiones fueron altas, súper altas, porque estaba apostando a mis últimas posibilidades, mis últimos huevitos”, lamentó.

“No podía entenderlo”

Carla Jara contó en profundidad sobre cuando le comunicaron que este tercer intento no tuvo los resultados esperados, puesto que el óvulo fertilizado se alojó fuera del útero, en la trompa derecha, lo que provocó fuertes dolores en la zona abdominal.

“Cuando me entero que el huevo estaban en la trompa y había que sacarlo, se me derrumbó el mundo. Abracé al doctor y lloré mucho rato. No podía entenderlo”, respondió con sinceridad al medio.

“Agradezco tenerlo en mi vida. Como nos ha costado tanto tener un segundo hijo, me he dado cuenta que él es un regalo de la vida. Es un niño sano, maravilloso, me alegra todos los días, es mi mayor refugio”, expresó sobre su hijo Mariano, en el cual no ha dejado de pensar tras este duro momento.

Sobre si existe alguna posibilidad de intentar otra opción, la exchica “Pelotón” aclaró que actualmente solo se está enfocando en “estar bien, sanar mi cuerpo, sanar mi corazón y mi cabeza antes de pensar en cualquier otra opción”.

“Solo me siento afortunada de tener a Mariano, ese es mi consuelo. Tengo un hijo, viví el embarazo, viví ese proceso. Queríamos tener otro u otro, pero no se pudo”, concluyó.