“Sólo un anticipo”: Priscilla Vargas adelantó el diseño de vestido que usará en la Gala del Festival

A pocas semanas del inicio del Festival de Viña del Mar, algunos rostros de los canales de televisión abierta ya han confirmado su presencia en la Gala, y una de ellas, la conductora del matinal “Tu día”, Priscilla Vargas, ya dio las primeras pistas del vestido que usará en dicho evento.

En una publicación de su cuenta oficial de Instagram fue que la periodista de Canal 13 contó este viernes a sus seguidores de la red social el nombre del diseñador y tipo de prenda que llevará a la renovada ceremonia festivalera, la cual se conoció tendrá un concepto ecológico y de economía circular.

Priscilla Vargas

“Mi primera Gala y me estoy preparando. Voy a mostrar sólo un anticipo”, señaló la conductora, quien optó por dejar todo avanzado en materia festivalera antes de irse de vacaciones.

Priscilla Vargas. Fuente: Instagram @pri.vargas.a.

“Antes de irme de vacaciones estamos dejando ya en marcha la confección del vestido para la Gala. Y miren quien me lo está haciendo”, señaló la figura del 13, apuntando a Claudio Mansilla como el hombre detrás del diseño que usará en la Gala.

“No sólo él, un equipo joven, muy talentoso. Se van a sorprender. ¿Vamos bien Claudio? No digas nada, jajajá. Qué nervio. Ojalá que a todos les guste. A mi ya me gusta”, indicó Priscilla, quien no dudó en confesar su nervio ante su primera vez en una Gala del Festival.

“Mi primera Gala y en el Festival de Viña. Todo el proceso en manos del talentoso diseñador chileno @claudiomansillam y su equipo. ¿Cómo imaginan el vestido?”, finalizó.