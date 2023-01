“A mí, mándame al intenso”: la enigmática publicación de Daniela Aránguiz tras el anuncio de querellas de Anita Alvarado

Fue la bomba de esta tarde en redes sociales, el anuncio de una serie de querellas penales y civiles en su contra por parte de Anita Alvarado, sin embargo este domingo Daniela Aránguiz usó su cuenta de Instagram para publicar un enigmático mensaje.

Una reflexión replicada desde la cuenta @clubdeletras, donde la mediática panelista de “Zona de estrellas” evidenció que a pesar de los acercamientos que ha tenido con su exesposo Jorge Valdivia, con quien incluso viajó hasta Miami para celebrar las fiestas de fin de año en familia, se mantiene soltera.

La respuesta de Daniela Aránguiz

“A mí, mándame al intenso, al que si no sabe nada de mi me llama, al que aunque me haya visto ayer me abraza como si no me hubiera visto en meses, al que me recuerda que me ama (...)”, publicó Aránguiz, quien dejó en evidencia sentirse solitaria al replicar un cierre aún más contundente en dicha publicación de Instagram.

“(...) al que me incluye en sus planes, ese me gusta a mi. No al que me hace dudar si me quiere o no”, remató.

La publicación de Aránguiz llegó a pocos minutos del Live realizado por Alvarado en la misma red social, quien junto con anunciar una serie de querellas civiles y penales en contra de la mediática y el canal Zona Latina, negó una a una las acusaciones que Daniela realizó en su contra, y de su hija Angie Alvarado, en el programa “Zona de estrellas”.

La publicación de Daniela Aránguiz. Fuente: Instagram @danyaranguizf.

“Has inventado denuncias, siempre dices que en el año 2021 le dijiste a Perla que la ibas a demandar. ¿Crees que te tienen miedo? ¡No! Porque la gente no se da la paja de compartir nada contigo, por ser mentirosa. Acá le investas romances, pero eso queda para tu marido, no la Karen (Bejarano, a quien le achacó un affaire con Gary Medel). Esa voltereta que te diste en TVN (en ‘Buenas noches a todos’). Ah, y también habían amenzado a Angie en 2013. ¿Por qué sería? ¡Deja de darte volteretas! Como tú eres víctima, eres extranjera en nuestro país junto a tu familia. Bueno, la gente va a saber todo ahora”, disparó Anita, quien le recomendó a Daniela optar por “decir la verdad” para evitarse el bochorno de perder en los tribunales penales y civiles.

“Te quisiste hacer la víctima, cada cosa que dijiste fue mentira y no te arrugabas para decirlo. A lo más mentirosa. No es que sea solamente mentirosa, es que eres tan mala, eres capaz de inventar cualquier cosa para que tu marido salga libre”, cerró.