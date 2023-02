Vale Roth actualizó su embarazo de más de cinco meses y los preparativos para su matrimonio en marzo

Cuando restan poco menos de seis semanas para casarse por el civil con su actual pareja, Valentina Roth dio nuevas pistas a sus seguidores de redes sociales respecto de los preparativos que ha realizado para la ceremonia y el estado de su embarazo de cinco meses y medio de su hija, Antonia.

Como ya es habitual en la influencer y exrostro de calle 7, su cuenta de Instagram fue el canal que utilizó para contar que por estos días ha estado de visita con el ginecólogo y que aún sigue sin tener nada preparado para su matrimonio y la futura habitación de su hija.

“Bueno, pregunta que se repitió mucho es si le he comprado ropa a la Antonia. Y la respuesta es no. Si he preparado algo para el matrimonio, tampoco. Pretendo hacerlo, weón, es que yo me caso el 18 de marzo, por el civil, va a ser en la casa de mi mamá y yo creo que mi mamá me va a ayudar con eso”, inició la bailarina, que en cortos clips publicados en las historias de su cuenta oficial fue revelando cada uno de los pasos que ha dado estos días respecto de su embarazo, sus próximas vacaciones, matrimonio y luna de miel.

Los planes de Valentina Roth

“Bueno, no tengo nada listo, la verdad. Ahora en febrero nos vamos a Pucón, como les dije antes, a relajarnos y no vamos a pescar mucho. Ya en marzo parten pintando la pieza de la Antonia, ahí me empiezo a preocupar de todo. La ropa para el civil la estoy viendo con CV Novias. Ahí yo creo que voy a subir algo, porque el lunes tengo prueba de vestuario. El lunes tempranito”, explicó Vale, quien aseguró que su traje de novia para su primera ceremonia no será “tan producido”.

“Me voy a poner algo, no sé si tan producido. Todo va a ser en familia, la verdad. Para el civil va a ser todo muy tranqui. La familia de Miguel y mi familia, nada más”, aclaró.

“Despedida de soltera no voy a hacer en marzo, porque (...) ¿Embarazada? No weí, no. Para el próximo año, para la iglesia, sí o sí”, recalcó la mediática bailarina.

Valentina Roth contó más detalles de su embarazo de más de cinco meses. Fuente: Instagram @valeroth28.

Otro de los temas que contó Roth fueron sus futuros viajes familiares y explicó los motivos por los cuales no tiene claro si su hija tendrá un segundo nombre.

“¿Qué más era? Si la Antonia tenía segundo nombre. No. No sé si le vamos a poner segundo nombre, la verdad. Pero creo que no”, señaló.

Respecto de sus futuros viajes, Valentina ya tiene todo planificado junto a su pareja, aunque aún nada de ello de forma concreta.

“Estamos viendo con Miguel hoy día para dónde nos vamos a ir de luna de miel, pero primero queremos viajar a Nueva York porque era un viaje que teníamos como planeado, y después, para cuando tenga a la Antonia, no sé si en un año más, o cuando la pueda dejar con mi mamá, o la mamá de Miguel, que está en buenas manos... ya, van a empezar a alegarme, que cómo la vas a dejar sola. Sí, weón, si. Pero es necesario tener tiempo para la pareja. Bueno, pero eso me da lo mismo. Queríamos irnos al Caribe, para allá queríamos irnos. Todo incluido, chao, cosa de llegar y no preocuparse por nada más. Aunque ahí voy a estar llamando: ‘¡Mamá! ¿Cómo está la Antonia? ¡Pásamela!’”, finalizó.