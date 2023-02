Belén Mora se desahogó en Instagram: “Me di el tiempo de escuchar esas pifias para que nunca se me olvide ese momento”

Belén Mora usó esta mañana sus redes sociales para reconocer que a pesar de las pifias que recibió de parte de una parte del público que anoche presenció su rutina de humor en el escenario de la Quinta Vergara, su paso por el Festival es algo que disfrutó “desde el primer momento”.

En una publicación que acompañó junto con una foto suya, la actriz reflexionó sobre su paso en el escenario viñamarino y los riesgos que implica el estar siempre con el “riesgo de que te caigas” en un evento como el de Viña.

Con la convicción de haber elegido “la comedia como oficio”, Belén aseguró que le “encanta la adrenalina que se siente antes de subirse al escenario.

La reflexión de Belén Mora

“Elegí la comedia como oficio. Me encanta esa adrenalina que se siente antes de subirse al escenario, eso de estar parada en una barra y hacer equilibrio, pero que siempre esté el riesgo de que te caigas”, señaló la artista.

“Anoche pisé el escenario mas importante de Latinoamérica. Y lo disfruté desde el primer momento”, puntualizó Mora, quien reconoció que hoy “me vuelvo a Santiago con el más lindo de los recuerdos, con una Gaviota que me gané después de 40 minutos de hacer reír a la Quinta”.

“DESPUÉS QUEDO LA CAGA ESO SI, jajajajajjajajaj. Me pifearon con ganas, y me di el tiempo de escuchar esas pifias para que nunca se me olvide ese momento”, enfatizó la humorista, quien se justificó afirmando que “así es la comedia”.

“¡Y puta que me gusta esta weá! ¡Nos vemos en marzo con nueva rutina!, cerró.

