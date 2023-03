“Está ensuciando el nombre de la Teletón”: Daniel Fuenzalida da contundente respuesta a Pinilla

El animador Daniel Fuenzalida respondió al emplazamiento que le realizó Mauricio Pinilla en el programa de Chilevisión “Podemos Hablar”, donde recordó unos antiguos comentarios que hizo en su contra por participar en la Teletón y realizar un programa de farándula. Además, por no “encararlo” en el Festival de Viña cuando se saludaron y compartieron en una de las jornadas.

“Me lo encontré en Viña...Por qué no me encaró él y me dijo algo a mí...si yo fui el que replicó....Si tuviese un programa de farándula... no me paro en la Teletón, papito, a solidarizar como que soy el huevón más solidario del mundo, por favor”, arremetió el jugador, mirando desafiante a la cámara.

Ante esto Fuenzalida, en conversación con Publimetro, le devolvió la pelota y señaló que está ensuciando gratuitamente el nombre de la Teletón y que tampoco tendría por qué encararlo, puesto que eso habla de una persona violenta y él está lejos de serlo.

“No tenía por qué encararlo, porque encuentro que esas declaraciones no tienen ningún sentido. Las debe haber dicho en caliente, porque mezclar algo de la Teletón con un programa de farándula lo encuentro bien irrisorio. Está mezclando dos cosas distintas”.

“Es verdad, yo hacía un programa de farándula, pero nunca yo he hablado de él y su familia. Nunca. Lo pueden revisar en los videos, jamás. Pero sí, conduzco un programa de farándula y soy el productor ejecutivo y me hago cargo de eso”, señaló antes de entrar en tierra derecha.

“Pero, el mezclar desde ahí a la Teletón, creo que fueron declaraciones desafortunadas”.

Esto, porque él trabaja durante todo el año en la causa benéfica y no solo para las 27 horas de amor para figurar en televisión, como le criticó el jugador y comunicador de Radio Agricultura.

“Se lo recuerdo a Mauricio. Yo no aparezco solo para la Teletón, trabajo durante todo el año para la Teletón y todos los días estoy trabajando en mi fundación Contradicción, ayudando a personas en términos de adicciones. Por lo tanto, yo no aparezco en diciembre como una blanca paloma en un escenario hablando de la Teletón...”.

“No estoy desde la parte violenta”

Finalmente, dijo que sí tuvo intenciones de conversar con él en Viña, pero hubo el momento para hacerlo. Aunque, aclaró que, en ningún caso lo hubiése “encarado”, puesto que no es alguien violento.

“Yo tampoco tengo ningún rencor. No se dio el minuto de hablarlo. Cuando me dijeron que iba Mauricio Pinilla al Festival, pensé en conversarlo con él, pero conversarlo, ni siquiera encararlo. Yo no estoy desde la parte violenta”.

“Pero no se dio al minuto. Lo vi en la Quinta Vergara, pero no había ninguna mala onda. Sí me hubiese gustado conversarlo, no encararlo. Ojalá que no se siga con el tema, porque además, está ensuciando el nombre de la Teletón”.

Leer el origen de la polémica

[ “Haces mier** toda la semana a personajes de televisión y después te paras en la Teletón”: El furioso descargo de Mauricio Pinilla ]