“Veías muchos abusos”: Marilú Cuevas revela su difícil batalla contra el machismo en la televisión

Marilú Cuevas, la actriz chilena con una trayectoria de casi 60 años en el mundo del espectáculo, en una entrevista con Página 7, compartió detalles sobre su vida y cómo logró abrirse paso en la televisión.

La actriz comentó que comenzó su carrera a los 12 años luego de participar en un casting para el programa Teatro en el Teatro de Canal 13. Sin embargo, Cuevas destacó las dificultades que enfrentó por el machismo en la industria televisiva: “partí con mi carrera con dificultades, un poco por el machismo, porque las personas que en esa época dirigían los canales eran miradas casi como dioses, tenías que sonreír y ser simpática, y las que no lo eran, no participaban”, contó a Página 7.

“Lo difícil para mí fue cuando comenzó la adolescencia, pues eres joven e ingenua, y tú veías muchos abusos, como cuando te pagaban menos”, añadió.

Cuevas relató que en su adolescencia se enfrentó a situaciones de abuso, como cuando le pagaban menos que a sus colegas varones.

La comediante también habló sobre su experiencia en programas de televisión icónicos como Sábado Gigante y Jappening con Ja. Según Cuevas, estos programas eran muy machistas y limitaban el desarrollo de las mujeres en la televisión: “Tú tenías que ser como la lola perfecta, que fuera buena moza, que se mantuviera delgada, eran mucho más importantes otras cosas que no fuera tu capacidad, como el físico o forma de ser”, comentó.

En Sábado Gigante, cuando interpretaba a “La Monona”, Cuevas afirma que ocurrían situaciones muy sexistas: “Eran muy machistas, no soy malagradecida de las personas que me dieron tantos años de trabajo, pero en Sábado Gigante cuando hacía la ‘Monona’, era algo muy cerrado. Ocupaban mucho el recurso de la vedette, distinguiendo a la mujer por lo bonita que era y no te dejaban mostrar lo mejor que tenías, costaba mucho, siempre eras como de adorno”.

Sin embargo, en Jappening con Ja, junto a Gladys del Río y Gloria Benavides, las tres mujeres formaban un grupo unido y se defendían mutuamente.

Cuevas reconoció que su carácter fuerte la ayudó a mantenerse firme y no permitir que la pasaran a llevar. “Estoy feliz de que se hayan logrado algunas cosas, pero todavía falta mucho”, finalizó Marilú.