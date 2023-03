“La vida no es Yingo, supéralo”: Yadranka Tomic comprueba con videos conversaciones con Karol Lucero

La funa de Yadranka Tomic en contra de Karol Lucero remeció a la farándula nacional, esto luego de revelarse de que el comunicador le estaría enviando mensajes para tener “una aventura” a pesar de su próximo matrimonio con Francisca Virgilio.

La modelo habló en exclusiva con Publimetro, mandando capturas de la conversación y videos de lo que habrían sido las insinuaciones del exchico “Yingo”.

Todo comenzó cuando la joven tenía 17 años mientras que él tenía casi 30, en donde iniciaron una supuesta relación.

“Me buscó insistentemente siendo menor de edad, siempre dije lo que a él le convenía para no dañar su imagen, luego se aburrió y habló para que me sacaran del trabajo”, asegura Yadranka.

“Ahora estoy en mi derecho de hablar, porque regresó a pedirme algo “discreto”, qué se cree??? después de todo lo que me hizo, no, ya crecí, no permitiré que pase por encima mío”, arremete.

Según las palabras de la modelo, su actual polola, Francisca Virgilio, sabría de las andanzas de su futuro esposo. “Lamentablemente su pareja hizo oídos sordos a esta situación (al menos públicamente, porque ella sabe perfectamente con quién está)”, y por esto “mi prioridad es que ella tuviera las pruebas, he decidido hacerlas públicas. No merezco esto, los medios han cambiado y hoy es posible poner estos temas en la palestra, ya no pueden silenciarme porque él lo pide”, sostiene.

“El regresó a pedirme que sea parte de sus ‘locuras’”

La influencer nos mostró pruebas de que el mismísimo Karol Lucero le respondió desde su cuenta de respaldo el pasado 14 de febrero, fecha en que ella realizó la dinámica de preguntas en su perfil de Instagram.

“Relacionó su cuenta secundaria (...) cambia su nombre de usuario y quita el link de la página web donde hacía la publicidad para que compren boletos en la rifa del auto. Pero claro ya que la rifa fue funada...”.

“Por lo que me di cuenta, optó por ocupar esa cuenta de respaldo 10 mil seguidores, la cual antes se llamaba Karol Jesús”, menciona.

Mensajes de Karol Lucero a Yadranka Tomic | Exclusivo Publimetro

Karol cambió el nombre de su cuenta en reiteradas ocasiones usando nombres como “respaldo2023k” y “agenciafollow2017″. Eso sí, su número personal está vinculado a este perfil.

Mensajes de Karol Lucero a Yadranka Tomic | Exclusivo Publimetro

Tras las respuestas de Karol en sus redes sociales, lanzando dardos en contra de Yadranka y asegurando que se quieren colgar de su “fama”, la modelo argumenta que: “Me trata de mentirosa por no prestarme para su “locura” “aventura”. Este tipo me dejó sin trabajo y ahora vuelve como si nada; tratándome como la que deben “ocultar”. No estoy para esto, no debo soportarlo. Nunca dije nada, ahora regresa (hace dos días) y debo ser “discreta”, insoportable”.

Finalmente, asevera en que “yo di vuelta la página hace mucho rato, nunca dije nada, inclusive cuando lo funó todo Chile”. Sin embargo, “él regresó a pedirme que sea parte de sus “locuras” y no estoy para eso. La vida no es yingo, supéralo”, sentenció.

Asimismo, sostiene que con estos mensajes demuestra que “no le tiene respeto a su pareja y ojalá ella pueda abrir los ojos de todo corazón”, desea con sinceridad.

Acá está la conversación completa entre Yadranka y Karol:

Conversaciones por Instagram

Segunda parte: