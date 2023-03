“Aunque estoy cansada del temita”: Antonia Larraín vuelve a las redes con reflexión a sus haters y anuncio de emprendimiento

La influencer feminista y autora del libro “Cuerpo sin vergüenza”, Antonia Larraín, puso fin este miércoles a su automarginación de las redes sociales para mostrar en Instagram los avances de un emprendimiento y realizar una sentida reflexión en contra de sus haters.

Larraín, reconocida además por ser una férrea defensora de la lucha contra la gordofobia, decidió desaparecer a mediados de marzo de la red social luego de las innumerables respuestas, críticas y memes que recibió en las plataformas digitales al cuestionar que el galardonado filme “La ballena” y su protagonista, Brendan Fraser -ganador del premio Oscar a mejor actor de la Academia-, no representaran la realidad de las personas con trastornos alimentarios y obesidad mórbida.

Según la influencer, dicho rol debió haberlo realizado una persona queer con sobrepeso y no un actor hétero que debió utilizar prótesis para verse obeso.

“Sobre las personas gordas (...) no castearon (probaron) a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer, y no sé qué más hay que decir. Los fatsut, estos trajes para disfrazarse de gordos, cuando hay actores gordos (...) mmm, no (...) la verdad no la he visto, me basta con los review que han hecho otras activistas gordas al respecto. Parece que es muy revictimizante, que es todo el estereotipo del pensamiento que se tiene sobre las personas gordas”, fue el comentario que desató la molestia entre cientos de usuarios de redes sociales, quienes llevaron a Larraín a apagar sus redes sociales.

Las quejas de Antonia por el bullying

Algo que esta semana terminó, con la activista anunciando las nuevas mejoras a su próxima cafetería en un video, y tres publicaciones en sus historias de Instagram donde evidenció que “nada justifica este nivel de agresiones”.

“Aunque estoy cansada del temita, hay un par de cosas que quiero decir. Nunca ‘funé’ ni al actor, ni la película (ni siquiera hablé de él). Contesté una pregunta, dije que no quería verla y expliqué porqué en mis redes. Si mis razones no te parecen suficientes o válidas, todo ok, pero sigue siendo decisión mía. Si tus amigxs (sic) te dicen que un restaurante no vale la pena, porque te dan sus argumentos y te hacen sentido, puedes elegir si ir o no, aunque probablemente tomes en cuenta su consejo”, inició sus descargos la influencer.

“No es tan importante. Me dicen que quiero figurar y llamar la atención, pero son otros los que hacen un circo por cosas así de ridículas. Nada justifica este nivel de agresiones, ni que te caiga mal (que no me conoces), ni que mi contenido no te guste (busca otra cosa)”, prosiguió Larraín, quien denunció ser víctima de un constante acoso y agresión en la red social.

“Me acosan y me agreden, pero si digo que me afecta me estoy ‘victimizando’; si lloro, es para ‘llamar la atención’; si hablo de mis experiencias personales ‘soy narcisista’; si digo que tengo ansiedad, depresión y ADHD (trastorno de déficit atencional), es mentira o estoy exagerando; si me violentan es porque ‘yo me lo busco’. ¿En serio? ¿No les suena este discurso? ¿Han intentado dar dos pasos pa’ (sic) atrás y preguntarse de dónde vienen las ganas de hacer pico a una persona? ¿Una persona X que ni siquiera conoces, que no es parte de tu vida? ¿Te estoy haciendo algún daño?”, concluyó la escritora, quien sobre el final recomendó a sus haters realizar algunas actividades más saludables que “estar tirando mala onda en Internet”.

Antonia Larraín. Fuente: Instagram @antolarrain_.

“Ideas para sentirse mejor: regaloneen a sus gatitos, coman algo rico, bailen, júntense con alguien que los haga reír, escuchen sus discos favoritos a todo volumen, vean una película linda de Ghibili. Luego hagan deporte pa’ (sic) botar estrés, duerman un poquito más, hagan gestos amorosos como llevarle flores a la vecina porque si o hacer un queque y convidarle un pedacito , díganle a sus amigues lo que les gusta de ellxs, escriban cuando se sientan mal, caminen por el pastito sin zapatos”.

“Cualquiera de esas opciones es mejor que estar tirando mala onda en Internet, se los prometo” , finalizó.