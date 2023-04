“Les voy a pedir”: el desahogo de Laura de la Fuente por crueles comentarios que recibió en su debut en el modelaje

Laura de la Fuente respondió anoche a las usuarias que le escribieron crueles comentarios en su cuenta de Instagram, en una publicación donde la joven de 18 años mostró su debut en el modelaje en la pasarela de un evento organizado por una tienda de retail nacional.

En el registro, donde además su madre, Angélica Castro, la defendió de las agresivas opiniones, la estudiante de ingeniería comercial mostró el proceso previo y posterior a su desfile con una prenda urbana e informal, el cual en sus palabras la dejó muy contenta, pero que le hizo meditar respecto de las voces contrarias a su figura.

Por ello fue que decidió publicar en sus historias de Instagram un corto video donde agradeció el apoyo y la “buena onda” de la gente “en mi primer desfile”, así como su respuesta a quienes -en su mayoría mujeres- la criticaron por su trabajo y destacaron mayormente sus defectos físicos.

No sólo porque lo comenten detrás de un computador, una pantalla, le llega a un computador. Somos personas con sentimientos. — Laura de la Fuente

La reflexión de la hija de Angélica Castro

“Bueno, le quería dar las gracias a todo el mundo por toda la buena onda en mi primer desfile, que en verdad fue una experiencia muy bacán, y se agradece mucho toda la buena onda que he recibido y sigo recibiendo, muchas gracias, en verdad”, inició la también hija del actor Cristián de la Fuente.

Laura de la Fuente respondió a sus haters. Fuente: Instagram @laudelafuentec.

Sin embargo, y considerando el tenor de los comentarios negativos hacia su persona, principalmente por considerar que ella estaba en dicho evento “por ser hija de...” o que tenía varios defectos como para estar ahí, fue que Laura decidió reconocer su “pena” por el odio que recibió en su publicación.

“Sí quería como comentar que, respecto a los comentarios como negativos, que obviamente siempre llegan, que al final, pucha, al final me dio mucha pena que mucha gente no haya sido capaz de entender el propósito de este desfile, que era que cada cual pudiera rescatar sus bellezas únicas, sus cualidades que los hacen únicos y que los distinguen de los demás, porque al final todos somos distintos y al final es eso, el poder resaltar eso que uno tiene, que es único, y hacerlo su sello”, inició la joven, quien reconoció que tales comentarios de desconocidos que están “detrás de un computador” afectan a quienes los reciben.

“No sólo porque lo comenten detrás de un computador, una pantalla, le llega a un computador. Somos personas con sentimientos”, dijo.

Si les aparece un video mío, aunque ya no me seguía porque la caía mal, sáltese el video. — Laura de la Fuente

“Yo obviamente en este minuto estoy súper conforme con mis pegas, la forma en que camino, la forma en que soy. Soy yo. Que pena si a alguien no le gusta, la verdad, pero ojalá puedan tener un poco más de conciencia porque igual son comentarios que pueden afectar y uno no sabe también por lo que puede estar pasando la otra persona”, insistió De la Fuente, que sobre el final de su registro le dio un consejo a las usuarias que tanto la criticaron.

“Un episodio que me hizo más fuerte”: Laura de la Fuente y su recuperación a un año de haber sido baleada junto a su padre en una encerrona

Cristián de la Fuente compartió tierna postal junto a su hija Laura: “Mi trabajo favorito”

“Lo que sí les voy a pedir es que si son de esas personas que les molesta mi forma de caminar, les molesta mis pegas, o les molesta algo mío, por favor no me siga. Es súper simple, y si les aparece un video mío, aunque ya no me seguía porque la caía mal, sáltese el video. No tiene que tomarse el tiempo de ver mi video, verlo entero, decir ‘oh, que camina mal, el aspecto, las pegas, que no se qué, me cae mal’ y además comentar algo. ¿Para qué? Evítese el tiempo y no me siga nomás”, puntualizó Laura, quien de todos modos insistió en su mensaje de que cada persona debe encontrar sus cualidades únicas para destacarlas y ser feliz.