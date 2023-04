“Estoy con una depresión de la pu… madre”: Helhue Sukni se confiesa su salud mental y difícil momento personal

Helhue Sukni, se sinceró sobre su salud mental y reveló que se encuentra en un momento complicado que la tiene muy preocupada. A través de sus redes sociales, Sukni compartió con sus seguidores que no se encuentra bien de salud y explicó los motivos por los que ha estado alejada de sus redes sociales.

Sukni confesó que está atravesando una depresión que la ha dejado sin ganas de comer y sin energía para realizar sus actividades diarias. “No le he hecho muchos videos, les voy a decir la verdad, estoy con una depresión de la pu.. madre. Por mí, me quedaría acostada, estoy angustiada, tengo pena, tengo de todo”, explicó la abogada.

A pesar de su estado de ánimo, Sukni reveló que sigue llevando a cabo sus tareas diarias y se esfuerza por mantener una apariencia impecable en público. “Me levanto igual, me arreglo, me pinto, pueden ver que estoy maquilladita, ando todo el día arreglada y qué, en media hora más, cuando se oscurezca, me voy a ir a acostar”, compartió Sukni con sus seguidores.

La abogada también explicó que la depresión estacionaria podría ser la causa de sus síntomas y mencionó que la estación actual en la que vivimos ha sido la mayor causante de su pena. “Cuando era joven me gustaba el invierno, pero después de los 40 años no me gustó más, tuve un cambio radical en mi vida. Me puse hue..., ahora el frío me bajonea”, explicó.

Aunque ha sido franca sobre su estado de ánimo, Sukni aseguró que no ha perdido la esperanza y que está trabajando para superar esta difícil etapa. “Les pido perdón si no he estado en las redes sociales, pero necesitaba tomarme un tiempo para mí. Me voy a recuperar, voy a volver con todo, como siempre”, concluyó la abogada.