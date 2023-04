Antonella Ríos reapareció en redes sociales con reveladora fotografía de un íntimo tatuaje

Antonella Ríos reapareció esta semana en redes sociales con una erótica publicación en la que promocionó nuevamente su cuenta de contenido para adultos Unlock, con una fotografía en la cual mostró algunos de sus tatuajes más íntimos y desconocidos por buena parte de sus seguidores.

Fue en las historias de su cuenta oficial de Instagram que la protagonista de “Los debutantes” y panelista del extinto “Me Late Prime”, sorprendió a sus fans con un adelanto del material que publicará en la plataforma erótica, espacio donde la actriz ha dedicado buena parte de sus esfuerzos del último tiempo (también es influencer de suplementos alimenticios para deportistas), ya alejada definitivamente de la televisión.

Los tatuajes de Antonella Ríos

Cabe recordar que en una edición pasada del programa “Socios de la parrilla”, Ríos explicó el motivo de su ingreso a la plataforma de contenido para adultos.

“Estábamos encerrados en la casa, yo estaba a punto de perder mi departamento y me dije: ‘Hay que hacer lo que hay que hacer y vamos de frente sin vergüenza’. Además, a mí me gusta, no es que me esté esforzando en hacer algo que para mí sea una lata”, explicó la actriz, quien reconoció que tal decisión le cerró varias puertas de trabajo en televisión, debido a los “prejuicios” y “doble estándar” que existe en Chile.

Antonella Ríos mostró sus desconocidos tatuajes íntimos para promocionar su cuenta de Unlock. Fuente: Instagram @antonellarios.

“Esto abre puertas y cierra puertas, y uno tiene la decisión de ver qué puertas quieres traspasar. Yo considero si me sirven o me dan ganas de entrar. La tele cerró las puertas y las marcas publicitarias yo creo que también. Pero eso pasa por ser un país de doble estándar. Salvé mi departamento. Es que en las teleseries me pagaban súper poco”, señaló Antonella, una de las precursoras nacionales en la promoción de contenido erótico-sexual en Unlock.

En dicha plataforma de pago por suscripción (US$18 o 15 mil pesos), la actriz tiene a la fecha un set de 234 fotografías y 25 videos.