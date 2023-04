“Tenía que recuperar mi ojo”: Cecilia Bolocco sufrió con un par de imprevistos que la obligaron a operarse de urgencia

Cecilia Bolocco reapareció este martes en redes sociales, y en un Live de Instagram, donde reveló la serie de imprevistos de salud que le impidieron grabar uno de sus comerciales.

Un problema en un ojo y un posterior corte de un dedo que, en menos de una semana, la llevaron en dos ocasiones a la clínica. Primero, para operarse de un orzuelo que le impedía ver y le provocaba fuertes dolores; y luego, para suturarse el dedo tras sufrir un accidente casero.

Los accidentes de Cecilia Bolocco

“Me convertí en un orzuelo llamado Cecilia, porque se convirtió en una cosa que se apoderó de mí. Fui como tres veces al doctor, fui hasta a urgencias, a todas partes para que me ayudaran y todos me decían que no podían hacer nada, que había que esperar que se deshinche solo”, inició su relato Bolocco, quien hizo todo lo posible para ser atendida.

“Fui al doctor de nuevo y le dije: ‘Usted me lo tiene que sacar, porque si no, yo no puedo seguir viviendo’, el dolor, ya no dormía. Me operaron y me pusieron unos puntos en el ojo, me partieron. Entonces, me operaron y me volví a la casa con un parche, el día miércoles antes de la semana santa”, recordó la animadora en su transmisión de redes sociales, quien en el intertanto decidió viajar con su marido e hijo a Uruguay, donde recordó haber tomado un pésima decisión para mejorarse del ojo recién intervenido.

“Detrás de cada gordita y gordito existe un algo que pasa”: Paty Maldonado criticó los últimos dichos de Cecilia Bolocco

“Esta dictadura es inaceptable!”: Mauricio Israel acusó a la “generación de cristal” de cancelar a Cecilia Bolocco

“Yo dije: ‘No, me voy a sacar el parche (que le habían en el ojo tras la operación)’. Tenía morado hasta acá (la mejilla), estaba rojo con un tajo y puntos. Yo dije: ‘¿Cómo voy a grabar? (el comercial que finalmente debió aplazar)’. Tenía que recuperar mi ojo, pueden creer que a punta de aloe vera se me recuperó, yo no sé cómo lo hice. Recé mucho”, agregó Bolocco, quien sorprendió a sus seguidores de la red social al revelarles que, ni bien se recuperó de su vista, sufrió otro incidente que la llevó a la clínica.