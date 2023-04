“Ustedes no saben nada de mi vida”: Naya Fácil respondió a las críticas y revela cuánto dinero recibió por subsidio estatal

La influencer chilena Naya Fácil fue objeto de críticas recientemente después de que saliera a la luz que había recibido un subsidio estatal para la compra de un departamento. Naya quiso responder a estas críticas, explicando que el subsidio solo cubrió una pequeña parte del costo del departamento, y que ella puso el resto de los fondos de su propio bolsillo.

“El Estado me pasó como 9 palos y el departamento me costó como 25. Lo demás todo lo puse yo, de mis ahorros y cosas que tenía”, reveló.

En sus historias de Instagram, la influencer compartió más detalles sobre cómo recibió el subsidio. Naya explicó que postuló al programa de subsidios estatales para la vivienda cuando tenía 18 o 19 años y se había mudado recientemente de su ciudad natal en el sur de Chile a Santiago. En ese momento, no tenía un lugar donde vivir y estaba luchando para encontrar un trabajo.

A pesar de haber ganado un éxito significativo en su carrera como influencer, señaló que proviene de una familia pobre y que debió trabajar duro para llegar hasta donde está hoy. En sus propias palabras, “Ustedes no saben nada de mi vida. Yo vengo de una pobreza extrema, chiquillos. Yo sé lo que es bañarse con agua de río. Vengo de padres mediocres, que no estaban ni ahí con salir adelante. Si ahora estoy un poco mejor es por trabajo netamente mío. Me las he buscado. No pueden juzgar a alguien porque lo ven un poco bien”.

Naya también compartió detalles sobre su origen mapuche y explicó que, aunque no tiene una relación cercana con su familia, intentó sacar el máximo provecho de sus apellidos al postular al subsidio. Si bien la ayuda que recibió del Estado fue valiosa para ella en ese momento, enfatizó que no fue la razón principal por la que ha tenido éxito en su carrera.

Es importante señalar que Naya está actualmente enfrentando una deuda millonaria en impuestos, luego que el SII decidiera investigar a varios influencer chilenos por no declarar rentas.