Bailarina de show de twerking en Cesfam vive drama tras viralización del video: enfrenta amenazas y falsa venta de fotos

Johanna Cares, bailarina de show de twerk en Cesfam de Talcahuano, reveló el drama que está atravesando luego de la viralización de su performance. La joven ha recibido amenazas y mensajes críticos en sus redes sociales, lo que la hace sentir temerosa por su integridad física.

En una declaración reciente en su cuenta de Instagram, la bailarina expresó: “Tengo un poco de susto por mi integridad física en este momento. Yo no sé si alguien pueda hacerme algo en la calle, solo por el hecho de lo que pasó. Me da como un poco de susto”.

Además de las amenazas, Johanna también informó que hay personas que están vendiendo fotos de ella, que no corresponden a las que ella ha ofrecido. “Hay gente que está vendiendo fotos de no sé de quién y las está ofreciendo como si fuera yo. Fotos desnuda. Yo nunca me he sacado fotos así. Gente, no les compren, porque no soy yo”, rogó la bailarina. Aclaró que si alguna vez decide vender fotos o videos, lo promocionará en su cuenta de Instagram.

Johanna instó a sus seguidores a no comprar las imágenes que se están vendiendo y les pidió que no se dejen engañar. “No le compren a gente que dice que soy yo. No soy yo. Nunca me he sacado fotos de ese tipo, así que no los estafen”, insistió.

