“Invito a callarse el hoci...”: Carolina “La Rancherita” Molina barrió con usuaria de redes que la cuestionó por funar a su ex

Carolina “La Rancherita” Molina protagonizó este fin de semana un duro enfrentamiento con una usuaria de redes sociales, a quien la invitó a “callarse el hocico (sic)” por señalarle que ella ha “funado” a sus exparejas, tal como reclamó en una publicación de Instagram, en la que se defendió de la denuncia por estafa y amenazas de muerte que realizó en su contra su última pareja sentimental.

Fue en el contexto de la muerte del cantante urbano Galee Galee que la artista nacional cuestionó a los acosadores y críticos de redes sociales, en un video donde además afirmó que las acusaciones de Juan Claudio Chacón -su expareja- carecen de fundamento y las verá a través de los tribunales.

Las acusaciones de violencia de género

“Estoy con mucha tristeza por lo que pasó con este jovencito, Galee Galee, Gabriel Zúñiga. No puedo creer que el odio, que los comentarios en redes sociales, que el prejuicio pueda llegar a estos límites. Me pongo en su lugar y es una situación con la que yo he vivido mucho tiempo y la entiendo. Es muy difícil tener la fortaleza para soportar que algunas personas hagan prejuicio de tu vida, cuando no saben lo que pasa en la interna, en la realidad”, señaló.

“Chiquillos, de verdad, tengamos más amor por las personas, entiendan que todas las situaciones tienen un porqué. Hay mucha gente mala que vive en base al odio, al rencor y trata de inculcar eso en los demás. En el caso de funar a una artista, claro, su móvil principal es funarlo para echar a perder la carrera, pero ¿saben qué? Para nosotros los artistas eso es un talón de Aquiles. A nosotros nos ven en un escenario, en un programa de televisión (...) pero no saben qué están haciendo en el corazón de una persona”, agregó la cantante, quien si bien deslizó su polémica con Chacón, no quiso profundizar en detalles respecto de la veracidad de la denuncia de su ex.

Carolina "La Rancherita" Molina.

“Siempre me he cuidado como artista de no responder a estas personas que simplemente buscan tribuna, para sacar una pega más, para tener un evento más, para ganar números, para ganar aceptación, pero parece que de eso carecieran. Hago un llamado como persona a que tengamos cuidado con los comentarios. En este video no quiero hacer parte de la situación que yo he estado viviendo en estos días. Yo he aprendido a tener cuero de chancho (...) pero también me da una tristeza enorme comentarios de una persona que ni siquiera me conoce. Quiero mencionar también, que llevo años aguantando las extorsiones de esta persona, pero como les digo, no hice este video para contar esta situación”, dijo.

“Gracias a tu partida (Galee Galee) me das la oportunidad de sacar voz en una situación que también he vivido con una pena silenciosa en el corazón”, puntualizó Molina, quien tras dicha intervención se descompuso con la opinión de una usuaria de redes sociales que la acusó de también haber “funado” a sus anteriores parejas. Tal como estaba criticando.

“Tú hiciste lo mismo en su momento con una de tus exparejas. Si bien, tienes mucha razón, lamentablemente hiciste lo mismo y la otra persona también sufrió acoso en las redes sociales”, le espetó su seguidora.

