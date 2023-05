Sergio Rojas trató de “cara de raja” a Israel y acusó a “Sígueme y te sigo” de tener otros panelistas que “están siendo investigados”

Sergio Rojas realizó esta semana duros cuestionamientos en sus redes sociales en contra de Mauricio Israel y parte del equipo de panelistas del programa de espectáculos “Sígueme y te sigo”.

Los dichos del periodista los realizó el pasado domingo en su Live de Instagram, donde junto a sus colegas Luis Sandoval y Paula Escobar analizaron los más recientes temas faranduleros, entre ellos, el viaje de Tonka Tomicic al sur del país, y las críticas que por ello se llevó de parte del rostro de TV+.

Las críticas de Sergio Rojas a panelistas de “Sígueme y te sigo”

“Que hue (...) más cara de raja es Mauricio Israel, de decir que cómo Tonka Tomicic se va de vacaciones teniendo un problema como el que tiene con el caso relojes”, lanzó el flamante panelista del reestrenado “Me Late” en Zona Latina.

La reacción del denominado “chacal de la farándula” llegó luego de comentar las críticas del comentarista deportivo a Tomicic, quien afirmó en su espacio de espectáculos que “a mí me parece que cuando uno tiene un tema pendiente con la justicia y las cosas no están suficientemente claras, no es sano hacer esto”.

“No es sano andar mostrando en redes sociales, porque de una manera es un poco de ostentación. Cada uno tiene derecho de hacer lo que quiera con sus lucas, pero si tú apareces en todas partes diciendo que tienes problemas económicos, salió que tuvo que hacer una retroventa de su departamento para poder financiarlo. Si está demandada por 150 millones de pesos, solamente por la dueña de La Cuca, la Gladys. Ella está en una situación que puede tener plata, eso no está puesto en duda, pero hoy día dado los cuestionamientos en los que está envuelta ella y su marido, porque siguen casados, ella debería estar en un perfil bajo”, señaló en su momento Israel.

Tales declaraciones colmaron la paciencia de Rojas, quien en su streaming con Escobar y Sandoval, aseguró que Israel no tenía la autoridad moral para cuestionar los viajes de Tonka.

“Yo decía: ‘¿Cómo Mauricio Israel se fue a vivir a Israel o a no sé donde teniendo la embarrada en Chile, debiéndole a cada santo una vela?’. Me parece que un comentario así, lo mínimo es ser muy cara de raja”, agregó el periodista, quien le puso punto final a sus críticas al comentarista deportivo acusando que sus compañeros en el panel de “Sígueme y te sigo” se “quedan callados” porque están en la misma situación de Israel.