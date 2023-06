“Se me hincharon las piernas, me dolían para caminar”: Aylén Milla reveló los efectos que ha provocado la quimioterapia en su cuerpo

Hace solamente un par de semanas que Aylén Milla reveló que está pasando unos complicados momentos de salud tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

En este contexto, es donde la exchica reality tuvo que someterse a un fuerte tratamiento para combatir la compleja enfermedad, entre ellas la quimioterapia, la cual ha provocado varios efectos en su cuerpo.

“Me estoy poniendo muy poco makeup (maquillaje), porque tengo la piel todavía super irritada. Tuve una semana en donde estuve un poco escondida, un poquito guardada porque tenía los efectos más fuertes que me pegaron, se me hincharon las piernas, me dolían para caminar, hasta que pasaron”, partió diciendo la joven a través de sus historias de Instagram, explicando los motivos detrás de su desaparición de la web.

Eso sí, enfatizó en que los malestares físicos no duraron mucho tiempo puesto que fueron tratados con medicamentos. “Honestamente me duraron dos días y empezaron a aliviar. El médico me dio las pastillas y ya estamos, así que estamos bien y estaremos mejor”, contó.

Posteriormente, Aylén cerró su actualización señalando que “esta semana, por ahí, es un poquito dura porque estoy esperando resultados, hay que hacerse estudios, un par de cositas, pero ese es mi update”, finalizó.