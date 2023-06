“Te amo en todas tus maneras”: Caro Mestrovic recordó cumpleaños de su esposo con tierno mensaje

Una nueva y emotiva publicación en su cuenta de Instagram escribió este jueves la exparticipante de “Yingo”, Carolina Mestrovic, quien a pocos días de haber celebrado en redes sociales un nuevo aniversario de su matrimonio con el actor venezolano Jonathan Freudman, le dedicó un tierno mensaje de cumpleaños a su marido.

Fue en su cuenta oficial de la red social donde la mediática figura nacional plasmó sus sentimientos hacia Freudman, por quien declaró sentirse una mujer “afortunada”.

El mensaje de Carolina Mestrovic

“¡Hoy está de cumpleaños el hombre que llena mi vida de magia y amor! Que me cuida, me hace reír, me enseña, me aguanta”, confesó Mestrovic, quien reconoció sentirse apoyada y querida por su marido.

“Me da fuerzas y me hace creer en mi. ¡Que afortunada de tenerte a mi lado, mi amor! Me fascinas en todas tus facetas, te admiro en todas tus pasiones y te amo en todas tus maneras”, prosiguió en su post la figura chilena.

Te admiro en todas tus pasiones y te amo en todas tus maneras. Que tu esencia y tu luz sigan brillando siempre. — Caro Mestrovic

“Que tu esencia y tu luz sigan brillando siempre, que la vida te regale caminos llenos de calma y amor y que el niño hermoso que llevas dentro nunca deje de soñar. ¡Feliz cumpleaños mi amor! Te Amo!”, concluyó Carolina, quien ya en su celebración matrimonial había destacado las virtudes de Freudman como pareja.

Jonathan Freudman y Carolina Mestrovic. Fuente: Instagram @caromestrovic.

“¡Eres un esposo maravilloso! Gracias por tu amor y por esta vida juntos. ¡Te amo infinito”, afirmó Mestrovic, cuyo romance con el actor venezolano, y según consignó pagina7.cl, comenzó hace varios años cuando ambos se “conocieron mientras trabajaban en Nickelodeon, en Estados Unidos”.

Carolina Mestrovic se reencontró con su hija Julieta Velasco en Miami

“Me llevo súper bien. Él es un amor”: Mario Velasco alojó en la casa de Caro Mestrovic y su esposo en su último viaje a Miami

Desde esa fecha la pareja mantuvo discretamente su romance, el que finalmente acabó en un matrimonio que se celebró el pasado 2 de junio de 2019, en una ceremonia realizada en Miami.

“Somos bien distintos, pero somos familia: Mario Velasco contó la firme sobre su relación con Caro Mestrovic