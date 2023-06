“Minas mala onda”: Catalina Pulido se molestó con algunos dichos de la enfermera que asistió a Patricia Maldonado después de su accidente

Catalina Pulido aclaró este miércoles el estado de salud de Patricia Maldonado, a pocos días del accidente automovilístico sufrido por la figura de TV+, y aparte de asegurar que su compañera de animación en “Las Indomables” se encuentra “muy bien”, cuestionó en duros términos el testimonio que ofreció Elizabeth Galleguillos, la enfermera que asistió a la artista apenas sufrió el impacto.

En conversación con lun.com, la profesional de la salud relató el estado en que encontró a Maldonado, y la eventual gravedad de sus lesiones, que quedaron retratadas en una fotografía de la figura televisiva en diversos medios nacionales.

El estado de Patricia Maldonado

En sus palabras, la artista “estaba atrapada con la puerta del copiloto en el suelo. La presión la tenía bien porque estaba conversando por teléfono. Le dije que no se moviera, le vi las lesiones y no eran graves a simple vista. La calmé porque estaba un poquito histérica, en shock. Me acerqué, le dije que era enfermera y conversamos un ratito. Se quejaba bastante del dolor de cuello y espalda”.

“Esta señora la sacó barata. Le dije: ‘Tiene que agradecer mucho que ahora esté conversando’. Yo creo que aún tiene que pagar cosas en esta vida”, señaló Galleguillos, quien aseguró en el medio de circulación nacional que a Maldonado “no le pasó absolutamente nada, salvo que debe estar muy adolorida y que tuvo una contusión fea en el ojo”.

“Fue como de película. Varios de los que se bajaron me contaron que cuando vieron volando el auto pensaron algo peor”, agregó.

La molestia de Catalina Pulido

Esas declaraciones fueron las que comentó Pulido en su streaming de Youtube donde, al parecer, hubo algunos dichos de la enfermera que a la actriz no le parecieron correctos.

“Antes que nos vayamos quiero aclarar ago. Salió una portada de LUN que me han comentado mucho acá con respecto a la Paty. La Paty está muy bien, yo no tengo idea, pero esa foto tiene que ser del primer día, no lo sé”, inició Pulido, quien se manifestó contraria a las declaraciones de la enfermera luego de confesar que había recibido varios mensajes de sus seguidores.

“Me dijeron que una enfermera que había llegado, no sé cómo (...) mira, minas mala onda y zurdas que quieran inventar y menoscabar la imagen de Patricia Maldonado, desgraciadamente sobran. Hay otros tarados que, lamentablemente, les tuve que avisar que ella está en perfectas condiciones, jajajá. Lo lamento por los hueones (sic) que le tiran mierda y que les gustaría otra cosa”, dijo la actriz, quien agregó que recién la próxima semana la panelista de “Tal cual” volverá al streaming de “Las Indomables” y sus demás compromisos laborales.