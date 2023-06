Vanesa Borghi le dedicó emotivo mensaje a su pareja Carlos Garcés por el Día del Padre: “Eres papá de un angelito”

Vanesa Borghi compartió un emotivo mensaje dedicado a su pareja Carlos Garcés en el Día del Padre. La reconocida modelo argentina, que recientemente sufrió la pérdida de su pequeña hija Clara, junto a su pareja, expresó su amor y admiración hacia Garcés en redes sociales.

En sus historias de Instagram, Vanesa Borghi compartió un conmovedor mensaje: “Feliz día del padre a @cgarcesghisolfo, gracias por regalarme tanto amor durante mi embarazo. Clara sentía cada uno de tus mimos y era muy feliz. Aunque no esté físicamente con nosotros, ya eres padre de una niña que nos unió como familia. Tu amor y dedicación hacia Fedra, Martina y Lulú demuestran cómo serás como padre cuando logremos agrandar nuestra familia. Te amo”.

Vanessa Borghi le dedicó emotivas palabras. Captura de pantalla Vanessa Borghi le dedicó emotivas palabras. Captura de pantalla

Posteriormente, Borghi escribió una sincera publicación en Instagram: “Quizá no eres el papá que todos imaginan, por eso no te felicitan ni te saludan, porque te ven con los brazos vacíos. Porque eres papá de un angelito (por llamarlo de alguna manera)”. “Sin embargo, yo sé que el título de padre te lo has ganado no solo con el nacimiento de nuestra Clara sino por cada momento mimándome cuando más lo necesitaba, nuestra gordita lo sentía y era tremendamente feliz, al igual que yo”, añadió luego.

Borghi también compartió su certeza de que, “a pesar del dolor, te sientes afortunado de ser papá y ya llegará el momento de vivirlo aún más con otro bebé”. Concluyendo su mensaje, le deseó un feliz Día del Padre a Garcés y envió un saludo a todos los padres de “angelitos”.