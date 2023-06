“He estado a punto”: Paty Maldonado confesó que corta las huinchas por un pito de marihuana

Patricia Maldonado confesó que está que corta las huinchas por fumar un pito de marihuana. Pero, no solo con el fin de sacar a la luz su creatividad, sino como terapia medicinal. Esto, para paliar los dolores en su cuerpo, producto del trágico accidente automovilístico que tuvo en la carretera rumbo a Santiago.

Fue durante su programa de Youtube Las Indomables, cuando hablaban de las consecuencias físicas del choque, que su compañera Catalina Pulido le dijo que ya era hora de que se fumara un cigarro de hierba, momento donde Maldonado le reconoció que ha estado a punto.

Paty Maldonado quiere marihuana para el dolor

“Yo le dije a Jorge que ya creo que es hora que te fumes un pito”, le recomendó la actriz.

“Cata, he estado a punto. Voy a confesarlo aquí y ahora. Me importa una raja lo que piensen. Te juro que si en este instante yo tuviera a alguien que me diera un pito, que tanto hablan que quita el dolor, yo me lo fumo”, comentó.

“Yo creo que te haría regio, porque además te reirías, te relajarías...y te cachai, te volvís marihuanera”, bromeó Pulido.

“Bueno a los 72 años me puedo dar ciertos lujos. Necesito probar ciertas cosas, cómo me voy a morir y no voy a probar la huea esa. Pero, te lo juro. Hoy estuve a punto, a quién llamo que sepa yo que tiene. Yo no tengo ese tipo de contactos”, lamentó.