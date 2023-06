“Buen regreso al origen”: Jean Philippe Cretton comparte sentido mensaje y las últimas imágenes del funeral de su abuela

Jean Philippe Cretton ha enfrentado estos últimos días una serie de dolorosas pérdidas con la muerte de su abuela y el fin de su relación sentimental con Pamela Díaz.

Un duro momento para el rostro de Chilevisión, quien incluso debió enfrentar las críticas de algunos usuarios de redes sociales, quienes le cuestionaron con odiosos comentarios la decisión de finalizar su romance con Díaz.

El homenaje de Jean Philippe Cretton

En medio de ese mal ambiente externo, la pérdida de su abuela caló hondo en el conductor de “Podemos hablar”, quien en sus recientes publicaciones en su cuenta de Instagram compartió un sentido mensaje y algunas fotografías del funeral de su familiar.

Fue en las historias de la red social donde el periodista mostró lo que fue el entierro de su abuela y la última voluntad que le cumplió a su compañera de vida.

Jean Philippe Cretton despidió a su abuela en redes sociales. Fuente: Instagram @jpcrettino.

“Se rajaba lloviendo y salió el sol. Hay mucha gente que te quiere. Está lleno de rosas, como te gusta. Vine formal ‘como en la tele’, así me pediste. Está todo como quieres, viejita hermosa”, escribió el comunicador junto a una postal del púlpito de la iglesia donde se ofició la misa para su abuela.

La siguiente imagen la publicó desde el cementerio, donde destacó el gran número de ofrendas florales que se llevó su abuela a la tumba, y la sincera confesión de Cretton: “Buen regreso al origen”.

Cabe recordar que ya el pasado lunes 26 de junio el rostro de CHV había conmovido a su cerca de un millón de seguidores de Instagram con una publicación en la que se defendió de sus detractores y homenajeó a su fallecida abuela.

“Han sido días difíciles los últimos. Por una parte, he recibido un nivel de agresividad y odio que considero desproporcionado. Juzgan sin saber. Sin conocer detalles. Gozan rasgando vestiduras, hacen gárgaras de moral, se burlan de mi depresión y apedrean en la plaza pública como antaño. Desde su púlpito de supuesta perfección. Por otro, he recibido muestras de amor inusitadas. De mi entorno, que conoce mi integridad, sabe quien soy, como soy y como he sido en la vida, pero también de gente que no conozco que abraza, empatiza con cariño genuino y puede ver todo en perspectiva. En medio de todo esto, hoy falleció mi abuelita”, reveló Cretton, quien sobre el final de la misma publicación agradeció haber podido “tomar” la “mano” de su abuela “por última vez”.