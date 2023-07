“No sirve de nada que yo”: Vale Roth reveló la medida de seguridad que tomó para prevenir que se enferme su hija

Valentina Roth dio cuenta este miércoles en sus redes sociales de una de las medidas de seguridad que decidió tomar para protejer a su recién nacida hija, Antonia, de contagiarse por alguna enfermedad.

Como es habitual, la mediática exfigura de programas juveniles, compartió en las historias de su cuenta de Instagram la serie de cuidados que tiene su bebé, ya sea cuando ella está en su casa o cuando debe dejar el hogar para realizar trámites personales o familiares.

Las precauciones de Valentina Roth

En algunos de ellos, confesó, la ayuda su madre le resulta fundamental; y en otros, la presencia de su esposo y padre de la menor -Miguel de la Fuente-, también le permite algo de flexibilidad en sus tareas de madre primeriza.

Valentina Roth. Fuente: Instagram @valeroth28.

“Mi mamá es bacán, yo tengo el apoyo de ella para que me cuide un poquito a la Anto si tengo que hacer cositas”, reconoció la bailarina, quien esta jornada tuvo que salir de su casa para “hacer trámites en el banco”, momento que aprovechó para revelar todas las medidas de seguridad que realiza con el objetivo de evitar que su hija se enferme.

“Cuando salgo, tengo que andar con mascarilla, sí o sí, pa’ todos lados, porque sino no sirve de nada que yo me vaya a meter, no sé po’, a un mall o algo así”, sinceró Vale, quien reconoció que si bien no es muy asidua al uso de este implemento “porque me ahogo”, no duda ni un momento en usarlo para no contagiarse con algún virus que pueda traspasarle a su bebé.

“Que agote”: Vale Roth dejó en evidencia a seguidoras que le criticaron la libre demanda a su hija y “dejarse estar” con su “apariencia”

“Me derrito”: Valentina Roth mostró por primera vez la carita de su bebé en redes sociales