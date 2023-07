“Si te llegas a separar de él...”: Valentina Roth funó a mujer que la acosó por Instagram

La modelo fitness y madre primeriza Valentina Roth descargó su rabia contra una usuaria que no ha parado de criticarla por su maternidad y realizando desubicados comentarios sobre el físico de su hija recién nacida Antonia, señalando que no tiene “ojos bonitos”.

Fue a través de sus historia de Instagram que Vale Roth expuso los hostiles mensajes que recibió de manera reiterada de parte de la insistente usuaria, de quien se desconocen cuáles eran sus intenciones para manifestar tanta antipatía.

La bailarina mostró una foto de la cuenta de dicha mujer y escribió: “Señora, deje de mandarme mensajes ofendiendo a mi marido y mi guagua, enferma”, consignó Pagina 7.

Tras ello, compartió un video con algunos de los mensajes que recibió de parte de la mujer.

Vale Roth funó a usuaria acosadora

“Si te llegas a separar de él, te aseguro que no verá ni en pintura a la bebé. Tú cuentas esas cosas como chiste, qué tristeza”; “Has publicado tanto tu ideal de maternidad y no te ha resultado nada”; “No eres buena lechera, y tú que hueviaste tanto con la lactancia”, fueron parte de los acosadores mensajes. .

Además, la feliz madre de Antonia mostró los comentarios desubicados que la mujer realizó contra la pequeña y su marido.

“Tu bebé tiene los ojos del papá que no son bonitos”; “Está bonita, pero no sacó tu nariz”; “Tú eres bonita, pero tu esposo… pero tu bebé es tierna”, expresó.

Finalmente, la ex Calle 7 se descargó señalando un último descargo.

“Me ha hueviado así para arriba. Si tú eres amiga de ella, qué miedo, no puedes tener una amiga tan loca. Me responde todas las historias con pura mala onda, a mí ya me tiene chata”.