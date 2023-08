Emilia Schneider entra al debate de Gran Hermano por dichos transfóbicos a Trinidad Cerda

La inminente eliminación de Trinidad Cerda, de Gran Hermano hizo que la diputada Emilia Schneider entrara al debate del reality de CHV, debido a los comentarios que ha recibido la tripulante de vuelo por ser una persona trans. Ante esto, la parlamentaria condenó cualquier tipo de insinuaciones transfobias.

Esto, luego que seguidores de Trini acusaron con la parlamentaria que el llamado a votar contra ella para que sea eliminada del programa de CHV, es por haber confesado que es de género trans.

“PÁRENLE UN POCO A ESTA WEA, ¿!FUERON ACUSAR CON LA DIPUTADA EMILIA SCHNEIDER DE QUE LA ELIMINACIÓN DE TRINIDAD ES PURA TRANSFOBIA?! NO ES TRANSFOBIA, ES POR QUE TRINIDAD ES UNA MALA PERSONA”, escribieron en Twitter, compartiendo una conversación de Emilia con la creadora del team “Trinidad”.

Si bien, Schneider reconoció que es “Team Lulo”, reprochó totalmente los cuestionamientos a la sexualidad de la participante, quien se enfrenta este domingo a placa de eliminación junto a Constanza y la querida Pincoya.

“Hola, por ningún motivo lo banalizaría. No creo que un reality sea la causa de la transfobia, ahí hay razones estructurales y por cierto, sea donde sea, me parece condenable. Yo trato de responder todos los mensajes que me llegan. Si hay comentarios transfóbicos contra Trinidad o cualquier otra persona los voy a rechazar. Yo soy team Lulo, pero me reservo mis motivos jaja abrazos!”, sentenció.