“Entiendo la fina línea”: Aylén Milla respondió a usuaria que la criticó por “vanidosa”

La argentina Aylén Milla fue blanco de críticas de parte de una usuaria que la trató de “vanidosa” por compartir contenido en redes sociales y le recomendó, gratuitamente, que se preocupara de su mejoría tras vencer el cáncer.

“Aylén querida, eres luz… pero tienes que dejar de ser tan vanidosa. Concéntrate en tu bienestar… quizás un poco alejada de las redes”, le comentó una desconocida en su cuenta de Instagram.

“Es un punto muy importante para mí...muy! Lo que menos quiero es ser vanidosa y no lo soy. No creo que compartir un look, skincare o maquillaje sea ser vanidoso. Todas lo hacemos en cámara o detrás, para sentirnos mejor”, continuó.

Aylén Milla responde a usuaria que la trata de “vanidosa”

“Entiendo la fina línea entre vanidad y compartir datos que ayuden a otras personitas a sentirse mejor. Ese es el propósito”.

“De todos modos, estoy trabajando mucho la parte en cómo quiero compartir mi contenido, el mensaje que quiero transmitir. Es una construcción de algo que será solo un camino de ida”, agregó.

Finalmente, Aylén agradeció el mensaje, agregando que de igual forma ha dudado de seguir compartiendo contenido. Sin embargo, reveló que la actividad en redes sociales la ayuda a desconectarse de la enfermedad que tuvo que vivir.

“Gracias por el comentario y espero aclarar esto para mucha gente que debe pensarlo. De hecho he dudado mucho en asistir a Paris a la semana de moda, pero creo que me hará bien desconectar y viajar, mientras lo enlazo con contenido para mostrarles. Tambien visito amistades que le hacen muy bien a mi corazón”, sentenció.