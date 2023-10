“Me importa un...”: Helhue Sukni furia contra quienes critican su defensa de Palestina

Muy vestida de negro y luego de venir de una manifestación pública, Helhue Sukni lanzó un mensaje en su Instagram para reforzar su defensa de Palestina y mandar a la punta del cerro a quienes le han cuestionado sus publicaciones.

Tras varias publicaciones al respecto, Helhue volivó a subir un video “desde el confort” de su casa, “como dicen algunos envidiosos de mier...”.

“Gracias a Dios estoy en un lugar tranquilo, en un país maravilloso que recibió a mi padre, mis abuelos y toda mi gente”, recalcó.

Además, explicó que no ha hecho videos porque “estamos de luto todos los hue... que tenemos sangre palestina”. “La tía Helhue no está muy contenta, porque lo que está pasando en la Franja de Gaza es terrible. Lo que ustedes los chilenos no saben es que esto ha pasado desde muchísimos años”, explicó.

“Nunca nos derrotarán”

La abogada desató polémica entre sus seguidores de Instagram cuando publicó un conocido poema palestino llamado “Confesión de terrorista”, junto a la frase “Nunca nos derrotarán”.

De hecho, confesó en un programa de televisión que perdió más de 3 mil seguidores.

“Encuentro macabro que mucha gente... a mí me importa un pucho todos los hueo... que me dejaron de seguir. Qué bueno. Porque si me va a estar siguiendo basura que no tiene corazón y que no ve más allá de la punta de la nariz, la verdad es que me da lo mismo”, dijo en su último post.