“Hoy hago el último video de mi vida”: Helhue se despidió de las redes sociales con mensaje que preocupó a sus seguidores

Helhue Sukni, la conocida abogada y figura pública, alarmó a sus seguidores con un preocupante mensaje que compartió a través de sus redes sociales. En un video publicado en sus historias de Instagram, anunció que sería su último contenido en línea.

En el video, Sukni expresó: “Hoy hago el último video de mi vida. No me interesa ser influencer ni nada. Hoy hago mi último video porque ya les contaré la verdad de mi último mes de vida”. Aunque no entró en detalles, más tarde reveló en otro clip los motivos detrás de esta drástica decisión, relacionándolos con un complejo momento de salud mental que ha enfrentado en los últimos meses.

“Estoy súper cansada, estoy reventada, decepcionada de la gente. Estoy decepcionada de mí misma”, confesó la abogada. Además, señaló sentirse aburrida de ser maltratada y explotada por quienes la rodean, incluyendo problemas recientes con su jardinero y joyera personal.

A pesar de contar con el respaldo de sus padres y tener a sus hijas en buen estado, Sukni reflexionó sobre las dificultades de la vida. Incluso reveló que, por primera vez, sus hijas no desean pasar el Año Nuevo fuera de Chile junto a ella, sumando más carga emocional a su situación.

“Acá, ¿Dónde paso el año nuevo? No sé. No tengo donde pasarlo. Mis papas se van a ir a La Serena a la casa de mi hermano. Yo no voy a ir a hue… para allá. Es primera vez en mi vida, y tengo 58 años, primera vez en mi vida que me siento así. Alguna vez el vaso tiene que rebasarse. Yo creo que toqué fondo. Estoy demasiado mal. No sé qué hacer. No tengo ganas de nada”, confesó.

Finalmente la abogada expresó que espera mejorar en el futuro. “Mañana será otro día, en una de esas amanezco bien, a lo mejor no. A lo mejor no me levanto”, cerró Sukni.