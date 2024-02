Coté López alza la voz tras rumores de separación con Luis Jiménez: “Los errores los cometo una vez”

Cote López nuevamente se refirió a los fuertes rumores que dan vueltas en el mundo de la farándula, en relación a un posible quiebre en su relación con Luis Jiménez.

En una conversación con Paula Escobar en “Que te lo Digo”, la influencer comentó cómo se siente respecto a su vida personal y cómo ha sido estos días.

“La verdad no tengo ganas de hablar nada y los errores los cometo una vez. Porque de verdad no voy a hablar más en mi vida”, expresó la modelo.

“Yo aprendo de mis errores y no me voy a referir al tema”, finalizó López de acuerdo a lo relatado por Escobar, no revelando si es que sigue en su relación con el exfutbolista.

Rumores de un nuevo romance

Cabe destacar que durante esta semana el exfutbolista fue vinculado a la modelo Lisandra Silva, información que fue desmentida inmediatamente.

“No la conozco, nunca he hablado con ella. Nunca en la vida la he visto. Y no entiendo el show que hacen porque he ido a dos fiestas en un mes. Una de ellas con amigos y mi hijo, y otra con la Jose (que apañó porque no le gusta la música electrónica)”, expresó a Infama a través de su cuenta de Instagram.