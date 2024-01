“Siempre me decía ‘nos han querido separar’”: detallan antecedentes de nueva crisis matrimonial entre Cote López y Luis Jiménez

Un nuevo y complejo escenario es el que estaría atravesando el matrimonio entre María José “Cote” López y Luis Jiménez, luego de revelarse la semana pasada que el exfutbolista habría sido visto en algunas fiestas sin su esposa.

El rumor que surgió la semana pasada gracias a la información entregada por una de las panelistas del programa “Sígueme”, aportó nuevos antecedentes a la eventual crisis matrimonial que estaría atravesando este año la pareja, que a fines de 2023 había vuelto luego de otra mediática ruptura.

La nueva crisis de Cote López

Fue en el programa “Me Late Digital” donde entregaron más antecedentes del rumor, apuntando a que el hijo mayor del exdeportista, producto de su relación anterior a la de Cote, sería el responsable de abrir una nueva herida en la relación sentimental de López con su padre.

“Yo había hablado antes con Cote López, y ella me había dicho que no habían problemas. Y siempre me decía que los han querido separar. Eso es lo que siempre ha sentido Cote López”, inició Sergio Rojas, quien se aventuró a señalar que “el rumor vuelve a tomar fuerza”.

“Yo hablo con el círculo cercano de Cote y Luis, y me dicen: ´Pregúntale a ellos’. Lo que me indica que ya hay algo raro, porque cuando ellos están bien, es como que su entorno me dice altiro: ‘No, no es real’. Corta”, agregó.

Coté López se llenó de elogios en redes sociales en medio de su quiebre con Luis Jiménez: “Solo tu puedes brillar en plena separación”

Las dudas de Rojas fueron respaldadas por el conductor del espacio, Daniel Fuenzalida, quien apuntó a que “quizás, por la primera crisis, a lo mejor, el entorno no quiere meter las patas”.

“Como decir: ‘Oye, esa información la manejan ellos’, porque sino traían como inmediatamente un rumor”, agregó.

“¿Sabís (sic) por qué no? Porque es como que te dijeran. ‘Oye, cómo está la Antonella (Ríos) con su pololo’, y cuando hay algo raro uno dice: ‘Sabís (sic), mejor pregúntale a ella’. La cosa es que ahí toma fuerza el rumor”, insistió el panelista de MLD.

Luis Jiménez respondió pregunta mala onda sobre Coté López: “Es lo que más me gusta de ella”

“Según cuentan las malas lenguas, el hijo de Luis Jiménez, de su anterior matrimonio, sería la manzana podrida del cajón. Porque el hijo sería el que lo llevaría a fiestas a su papá. Le diría: ‘Aquí está la Mojo Jojo, la Calila, la Joselain’”, enfatizó.

“El Mago Jiménez siempre ha sido quitadito de bulla. Él jamás ha salido a fiestas, no creo que vaya por ahí la cosa. Además que habrían registros, fotografías, habría algo, siempre se sabe algo”, prosiguió Fuenzalida.

“Es que estos gallos se portan súper mal. Las fiestas que hacen son unas partusas. Eso, partusas, bacanales (...) y es verdad, porque lo que hacen estos gallos es juntarse en la casa de uno”, señaló Rojas.

“Estos malos comportamientos, sumados a algunos excesos, en esta nueva vida, habrían hecho que el matrimonio, según los rumores, porque yo le hablé a la Cote ayer (jueves) y anteayer (miércoles), que también es raro, porque siempre me ha contestado, y que no me conteste, es raro”, cerró.

“Mi regalo de cumpleaños”: Coté López revela que se reconcilió con Luis Jiménez

Coté López recordó su crecimiento en el ojo público y los años más duros de la farándula: “No lo extraño para nada”