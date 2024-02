“No entiendo el show que hacen”: Luis Jiménez descarta crisis con Cote López y niega haber estado con famosa influencer

Luis Jiménez descartó este jueves haber tenido un coqueteo con una reconocida influencer del país y dejó en evidencia que sigue viviendo junto a su esposa, María José “Coté” López.

El exfutbolista ha estado en el foco de los programas faranduleros debido a la serie de rumores que se han instalado en su persona debido a las habituales salidas nocturnas que ha tenido el último tiempo junto al hijo que tuvo con su anterior pareja.

Sin problemas con Cote López

“Según mi reporteo, Luis Jiménez no estaría viviendo en la misma casa con María José López, en Chicureo”, contó la periodista Paula Escobar en el programa “Que te lo digo”, mismo espacio donde la comunicadora aseveró que el deportista se ha entregado a las salidas nocturnas. La más reciente, en la que habría sido visto coqueteando con la cubana Lisandra Silva.

“Coqueteó toda la noche, según mis fuentes, pero no se fue con ella (Silva). Se fue con un amigo y otras dos señoritas rumbo a un hotel. Me contaron que Pamela Díaz estuvo en ese carrete. Estuvo Adriana Barrientos, varias celebrity”, afirmó.

Precisamente de esos rumores fue que el exjugador fue consultado en el portal Infama, que en su cuenta de Instagram publicó la serie de pantallazos donde le consultó al Mago si era efectiva esta crisis matrimonial y su furtivo acercamiento con la influencer cubana.

“Hola Luis, nos preguntan mucho por un supuesto encuentro con Lisandra Silva”, le preguntaron a Jiménez, quien aparte de negar la información, incluso aseguró desconocer a la modelo.

“No la conozco, nunca he hablado con ella. Nunca en la vida la he visto. Y no entiendo el show que hacen porque he ido a dos fiestas en un mes. Una de ellas con amigos y mi hijo, y otra con la Jose (que apañó porque no le gusta la música electrónica)”, finalizó.

