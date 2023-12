“No me parece nada de raro”: Kenita reafirmó con la numerología el éxito en la reconciliación de Coté López y Luis Jiménez

María Eugenia “Kenita” Larraín explicó, desde la numerología, los motivos que permitieron la reconciliación matrimonial entre Coté López y Luis Jiménez el mismo día del cumpleaños de la influencer y empresaria de la belleza.

Fue en el programa “Sígueme”, donde es panelista, que Kenita ponderó positivamente el regreso de la pareja, que ya el fin de semana pasado había sido explicado por la propia Coté, en torno al distanciamiento que ambos habían provocado por no poder equilibrar, en su momento, sus temas personales con los de pareja.

Los números de la reconciliación de Coté López

“Escuchándola. Qué importante es conversar con la pareja, poderse comunicar. Una comunicación efectiva porque hoy estamos en una era donde hay muchos distractores. Antes sólo era la televisión, antiguamente la radio, no es cierto, pero ahora el tema de los celulares, por ejemplo, es como que ya hay parejas que ni se miran a los ojos. O no tienen una conversación importante mientras están, no sé, a lo mejor comiendo. Están todos como mirando las pantallas. Es importante la comunicación efectiva”, inició su reflexión Larraín, quien apuntó al significado de los números tanto en la fecha en que el matrimonio anunció su separación, como el día en que decidieron retomar su relación.

“Coté López, al estar de cumpleaños, acabo de calcular su fecha, y este 2023 antes de su cumpleaños, estaba en un ciclo nueve, que habla de términos. No solamente en la parte emocional, de pareja, sino que en muchos aspectos súper personales, en el fondo como internos. De hecho, este periodo se llama, puedo nombrar el árbol, porque invita a la persona que vive en este ciclo, que está en ese ciclo, a replantearse todas las viejas estructuras, los paradigmas, la forma quizás de funcionar estas dinámicas. Entonces no me parece nada de raro que haya terminado, y que en su cumpleaños, que entró en un nuevo ciclo uno, que habla de nuevos inicios, le abra las puertas de nuevo a esta misma relación, pero desde otro lugar. Me parece súper interesante”, explicó ante la silente y atenta mirada de sus compañeros de programa.

“Y claro, a uno le llama la atención, desde afuera, ver que fue sólo en 12 días, pero esas cosas pasan y quiénes somos nosotros para decir si es poco o es mucho, es bastante o lo que sea”, agregó.

En esa línea, la también modelo y otrora reina de belleza chilena, apuntó a los beneficios de retomar su relación “desde otro lugar”, vinculado a un número que marca el inicio de las cosas.

“Sabes lo lindo de esto, es que se van a relacionar desde otro lugar. Porque el dolor que muchas veces un gran maestro, y en este caso, estar 12 días viviendo en casas separadas (...) ella misma lo cuenta, que fue súper fuerte para ella, y claro, porque después de 18 años de una relación, obviamente que para ella es súper importante, además que tienen hijos en común, así que lindo que se den una nueva oportunidad y que disfrute este nuevo ciclo que comienza, que es uno, donde a uno no solamente se le abren las puertas a todo lo nuevo en el amor, sino que a proyectos en lo profesional, en todo”, dijo.

“Y qué importante es hacer sentir que las dos personas son importantes en una relación. Porque para que funcione una relación de pareja, justamente es pareja. O sea, las cosas de ambos y los tiempos de ambos son importantes. Por eso que las relaciones de mamá-hijo, y las de pareja; cuando la mujer se pone encima, o de papá sobre la pareja, como una especie de padre; no funcionan a la larga, porque uno se pone jerárquicamente sobre el otro, para que funcionen y se concreten y tengan un óptimo resultado a largo plazo siempre es la pareja. Así es que es lindo que hayan aprendido, entre otras cosas, que los tiempos de ambos y las cosas de ambos, los proyectos de ambos, son importantes por igual”, cerró.