Roberto Cox explicó su inesperada ausencia en la cobertura de los incendios y muerte de Sebastián Piñera: “Lamento muchísimo”

Roberto Cox usó sus redes sociales para explicar a sus seguidores los motivos de su inesperada marginación de Chilevisión para las coberturas de los incendios en la región de Valparaíso y la muerte del expresidente Sebastián Piñera.

El periodista y rostro del canal propiedad de Paramount sorprendió tanto a televidentes como a usuarios de las plataformas digitales debido a su ausencia en ambos hitos noticiosos, una situación que quiso explicar en su cuenta oficial de Instagram, donde fue enfático en reconocer su frustración por no haber participado en la cobertura de los incendios y el fallecimiento del exmandatario nacional.

La explicación de Roberto Cox

“He recibido muchísimos mensajes en los que me preguntan porqué no he estado en la cobertura de los incendios y la muerte del ex Presidente Piñera”, escribió Cox en una historia de la red social.

“Ambos acontecimientos me pillaron justo en un viaje de trabajo. Estoy armando un reportaje en el extranjero. No estoy de vacaciones”, explicó el periodista, quien de este modo quiso dejar en claro que su ausencia no tuvo que ver con una salida de pantalla por tomarse algunos días de descanso, como algunos usuarios de las plataformas sociales especularon.

“Como periodista lamento muchísimo no estar presente en hechos que marcan nuestra historia. Cosas del destino. Nos vemos pronto”, agregó Cox, quien de todos modos no quedó tan marginado de la muerte de Piñera, puesto que este miércoles fue invitado por la señal argentina de Rosario de la cadena Telefe, para dar sus impresiones del fallecimiento del expresidente chileno.

Algo que también testimonió en otra historia de Instagram, donde publicó una foto suya en el estudio televisivo transandino y explicó que “anoche estuve con los amigos de @teleferosario hablando sobre el fallecimiento de Sebastián Piñera”.

Roberto Cox. Fuente: Instagram @robertocox.

